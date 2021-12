Dopo essere stato utilizzato dal supereroe per raggiungere New York nel trailer diffuso prima dell’uscita della pellicola, il crossover elettrico coreano è ancora protagonista di un’iniziativa dedicata all’Uomo Ragno. La Ioniq 5 è letteralmente finita appesa al soffitto del Sony Center della capitale tedesca all’interno di un’installazione che riproduce le tela di Spider-Man.

Trovata originale

Il progetto, frutto della partnership strategica tra Hyundai e la casa di produzione e distribuzione cinematografica per la promozione del film “Spider-Man: No Way Home”, vedrà l’auto in esposizione presso la Postdamer Plazt di Berlino fino al prossimo 3 gennaio.

“Abbiamo scelto il Sony Center di Berlino come location per questa spettacolare promozione per portare un assaggio di Spider-Man: No Way Home nel cuore dell'Europa, con la nostra rivoluzionaria Ioniq 5 come attrazione principale”, le parole di Andreas-Christoph Hofmann, vicepresidente marketing e prodotto di Hyundai.

I modelli presenti nel film

Se ancora non avete avuto modo di vedere la pellicola, uscita nella sale europee lo scorso 17 dicembre, vi ricordiamo che la Ioniq 5 era comparsa di recente in un trailer pubblicato dalla Casa coreana, dedicato all'ultimo film dell'Uomo Ragno.

Realizzata sulla piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP), l’architettura di Hyundai per veicoli a emissioni zero, la Ioniq 5 è spinta da unità elettriche (due in caso di trazione integrale) con potenze comprese tra i 170 e i 305 CV, alimentate da batterie con capacità da 58 kWh o 72,6 kWh, a seconda della versione. La variante posteriore, con batterie da 72,6 kWh consente all’auto un’autonomia fino a 481 km, omologata nel ciclo WLTP.

Nel film Spider-Man: No Way Home fa la sua comparsa anche la Tucson di quarta generazione. Il SUV Hyundai ha ricevuto con l'arrivo del nuovo modello un inedito powertrain ibrido plug-in, costituito da un propulsore benzina da 1.6 litri accoppiato a un motore elettrico per sviluppare una potenza combinata di 230 CV.