È ormai consuetudine che i marchi automobilistici stringano accordi con le case di produzione cinematografiche per far comparire i propri modelli all’interno delle pellicole.

È il caso del trailer realizzato da Hyundai per il nuovo film Spider-Man: No Way Home che vede protagonista la Ioniq 5, il SUV elettrico della Casa coreana.

Un'auto da supereroe

Il filmato, della durata di un minuto e mezzo, vede Peter Parker/Spiderman ospite di un motel di campagna mentre alla tv viene indicato come nemico pubblico numero uno. Decisosi a vestire i panni del supereroe per riabilitare la sua immagine, si accorge di non poter usare i propri poteri per saltare in aria da un edifico all’altro, visto che si trova in mezzo al nulla.

Dopo aver iniziato a camminare per strada lo raggiunge il suo migliore amico Ned alla guida di una Hyundai Ioniq 5 e si offre di portarlo a New York che, come indica il cartello stradale, dista 480 km di distanza. Guarda caso proprio l’autonomia garantita dal crossover elettrico coreano.

Una presenza nel film che, secondo il vicepresidente esecutivo Hyundai, Thomas Schemera, “segna la prima pietra miliare fondamentale nella partnership strategica tra Hyundai Motor Company e Sony Pictures Entertainment”.

C'è anche la Tucson

Nel “mondo reale” la Ioniq 5 monta un propulsore elettrico da 170 o 218 CV di potenza e 350 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie con capacità rispettivamente di 58 e 72,6 kWh, a seconda della versione.

All’interno della pellicola comparirà anche la nuova Tucson. Il SUV, giunto alla sua quarta generazione, è disponibile in variante elettrificata ibrida plug-in con motore a benzina da 1.6 litri accoppiato a un’unità elettrica per offrire una potenza combinata di 230 CV.

Non resta che aspettare l’uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home, il prossimo 15 dicembre per vedere i modelli Hyundai in azione.