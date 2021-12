Se avete a disposizione oltre tre milioni di euro da spendere in un'auto e potete permettervi anche il lusso di guidarla in pista quando volete, allora questa McLaren P1 GTR fa per voi. Parliamo di uno dei 35 esemplari della strepitosa hypercar ibrida plug-in che è in vendita da Mechatronik alla bella cifra di 2,65 milioni di euro, tasse escluse.

Questo significa che per acquistarla occorre pagare il 19% di "IVA" tedesca e sborsare ben 3.153.500 euro senza poter usare questa McLaren su strada. Si tratta infatti di un modello molto speciale, realizzato esclusivamente per la pista (salvo le conversioni stradali di Lanzante), ma non destinato ad alcun campionato ufficiale di corse.

Ha fatto solo 1.200 km

Insomma, un vero sfizio per ricchi appassionati di velocità e tecnologia che tra il 2015 e il 2016 hanno potuto comprarla solo a patto di essere già possessori di una Mclaren P1 stradale e di spendere 2,5 milioni di euro.

L'esemplare venduto dallo specialista tedesco di auto sportive ed extra lusso è del 2015, ha percorso appena 1.200 km e sfoggia una classica livrea in argento metallizzato con interni in alcantara nera. Le belle foto che accompagnano l'annuncio di vendita ci fanno capire da vicino quanto sia unica e "corsaiola" questa coupé da 1.000 CV.

Speciale fuori e pure dentro

Oltre alle numerose appendici aerodinamiche e agli elementi di carrozzeria in fibra di carbonio a vista, è facile notare il massiccio alettone fisso in coda con poderosi supporti sempre in carbonio, dotato di sistema DRS di inclinazione per ridurre il carico aerodinamico.

Davvero spettacolare è anche l'interno dove spicca immediatamente la presenza di fibra di carbonio a vista per ogni elemento strutturale, incluso il volante di tipo racing appiattito sopra e sotto e che raccoglie i comandi principali per la guida.

1.000 CV da usare in pista

Ricordiamo che la McLaren P1 GTR, oltre al motore ibrido potenziato fino a 1.000 CV (84 CV in più del 3.8 V8 biturbo della P1), vanta un peso ridotto di 50 kg, una carreggiata anteriore allargata di 81 mm, un assetto da pista ribassato di 50 mm e un'aerodinamica ottimizzata per raggiungere i 658 kg di carico verticale.

A questo si aggiungo le ruote con serraggio centrale monodado che montano pneumatici Pirelli in versione standard o slick, gli specchietti retrovisori di nuova forma e fissati al montante anteriore anziché a lato della portiera.

Esclusivo per la McLaren P1 GTR è anche l'impianto di scarico, esposto e in posizione centrale, realizzato con un design a doppio tubo dritto in lega di titanio e Inconel. Il peso è inferiore di 6 kg rispetto allo scarico della P1 stradale.