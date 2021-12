Si avvicina il momento dell'aggiornamento di metà carriera per la BMW Serie 8 Cabrio, la versione scoperta della grossa coupé bavarse, lanciata sul mercato nel marzo del 2019.

Dopo l’avvistamento della primavera scorsa, le nostre spie hanno fotografato nuovamente un prototipo camuffato dell’auto, impegnato in fase di test sulle strade nei dintorni del quartier generale dell’azienda, a Monaco.

Fuori cambierà poco

Come nel caso della coupé e della quattro porte, la nuova BMW Serie 8 Cabrio 2022 dovrebbe includere una calandra leggermente modificata in termini di dimensioni e di design rispetto al modello attuale, oltre a gruppi ottici anteriori rivisti. Con la pellicola mimetica che ricopre totalmente il paraurti al momento è difficile ipotizzare se ci saranno cambiamenti anche nella zona delle prese d’aria frontali.

Le differenze con le altre varianti di carrozzeria dell’ammiraglia tedesca dovrebbe essere più evidenti al retrotreno, ma anche in questa zona gli aggiornamenti saranno piuttosto contenuti in confronto all’auto attualmente in produzione. Le foto spia suggeriscono che i fari posteriori saranno probabilmente rivisti nello stile della firma luminosa a LED, così come i paraurti potrebbero avere una forma leggermente diversa.

Arriverà nei prossimi mesi

L’ultimo avvistamento aveva svelato all’interno dell’abitacolo la presenza di un sistema infotainment dotato di un inedito display centrale di grandi dimensioni. Dal punto di vista delle motorizzazioni, la gamma del modello attuale che prevede propulsori a benzina e a gasolio con potenze comprese tra i 320 e i 625 CV potrebbe includere lievi aggiornamenti a livello prestazionale.

Il debutto del restyling della BMW Serie 8 Cabrio sarebbe previsto nel primo trimestre dell’anno prossimo, con la successiva commercializzazione della scoperta di lusso BMW che potrebbe partire dall’estate del 2022.