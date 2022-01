Allo scopo di mettere in contatto le realtà imprenditoriali operanti nel nostro Paese, il Gruppo Stellantis ha inaugurato la nuova fiera virtuale Sistema Italia. Una piattaforma che sfrutta il mondo digitale per dare spazio alle aziende del territorio di sviluppare relazioni, esponendo i propri prodotti e i propri servizi, con l’obiettivo di creare network e opportunità commerciali.

Molte le aziende coinvolte

Il progetto ha visto la partecipazione di società quali Johnson & Johnson Medical; Italiana Petroli, MSC Crociere; NTT DATA; Europ Assistance, Deloitte Consulting Kimbo Caffè, SAP, Unicredit che attraverso i loro amministratori delegati hanno rilasciato una serie di interviste per condividere la propria esperienza con la community di manager e imprenditori italiani.

Secondo il responsabile di Stellantis Italia, Santo Ficili, la piattaforma rappresenta “un ambiente virtuale che mette in comunicazione le aziende, i clienti e i potenziali clienti in questo momento di ripartenza per fare sistema e intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera”.

Un’iniziativa che ha coinvolto anche le associazioni di categoria Assoimprese, Confimi Industria, CIA e Confartigianato. La fiera online Sistema Italia è consultabile sulla pagina web sistemaitaliaforbusiness.it.

Il programma di elettrificazione

La visione sul futuro per il Gruppo Stellantis passa necessariamente dalla riduzione delle emissioni, strategia che si realizzerà tramite la progressiva sostituzione dei veicoli ad alimentazione termica con quelli completamente elettrici. Questi ultimi, secondo l’azienda, rappresenteranno il 70% di vendite in Europa entro la fine del decennio.

A questo proposito la società investirà oltre 30 miliardi entro il 2025 per la realizzazione di nuovi software che equipaggeranno la gamma dei modelli futuri, così come una cifra consistente sarà dedicata allo sviluppo, nei prossimi cinque anni, di quattro diverse piattaforme condivise tra i marchi del Gruppo, declinate a seconda di ogni segmento di mercato.