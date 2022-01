I margini di miglioramento esistono anche per una delle auto più esclusive al mondo, a giudicare dalle immagini spia che mostrano la Rolls-Royce Phantom in versione restyling.

Un prototipo della lussuosa berlina del costruttore di Goodwood è stato avvistato sulle strade tedesche nei pressi degli stabilimenti BMW, impegnato nei collaudi in vista dell’arrivo del facelift di metà carriera, previsto per la fine dell’anno.

Aggiornamenti nel frontale

Il modello di prova, con carrozzeria bicolore che combina la tonalità verde acqua con quella bianca, presenta delle camuffature nella zona anteriore che nascondono il tradizionale stemma Spirit of Ecstasy e i gruppi ottici sotto una pellicola mimetica.

Sembra che il marchio britannico apporterà delle modifiche estetiche all’imponente calandra, così come non è escluso un design rivisto dei fari che potrebbero condividere la tecnologia di quelli presenti sulla Serie 7 di prossima generazione, in arrivo nel 2022.

Il posteriore è identico al modello attuale, ma è possibile che un aggiornamento nello stile del retrotreno venga mostrato più avanti, nel corso dei prossimi mesi, quando il prototipo assumerà verosimilmente le forme definitive.

Sotto al cofano ci sarà ancora il V12

Per quanto riguarda l’arrivo di una versione alimentata a batteria della berlina britannica, la testata Car Magazine nell’agosto 2020 aveva riportato l’indiscrezione che Rolls-Royce avrebbe presentato quest’anno una variante a emissioni zero, da produrre in un limitato numero di esemplari.

Una notizia che ad oggi non è stata confermata da ulteriori riscontri, ma di certo la Phantom continuerà a montare sotto il cofano lo stesso V12 biturbo, di derivazione BMW, da 6,75 litri in grado di esprimere una potenza di 570 CV e una coppia di 900 Nm che consente alla vettura di raggiungere i 250 km/h di velocità massima, limitata elettronicamente.