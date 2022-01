Una vita in viaggio? È quello che sognano in tanti, soprattutto in un periodo storico di forti limitazioni negli spostamenti. Eppure, una coppia svizzera ha fatto dell’avventura in giro per il mondo il proprio "lavoro". Emil e Liliana Schmid sono entrati nel Guinness World Records per il viaggio più lungo della storia: dal 18 ottobre 1984 hanno percorso oltre 740 mila chilometri.

Fedeli alla stessa Land Cruiser

In realtà, è difficile capire quale sia la vera distanza percorsa dalla coppia in tutti questi anni. Il conteggio del Guinness World Records, infatti, è fermo dal 2017 e nel frattempo i viaggi sono continuati (quasi) senza sosta.

Tranne rare eccezioni, ad accompagnare gli Schmid in ogni speciale “gita fuori porta” è stata sempre una sola auto: una Toyota Land Cruiser FJ60, la quale esordì sul mercato globale proprio nel 1984.

Tutto è iniziato con un viaggio negli Stati Uniti durato quasi due anni, in cui la coppia è riuscita a visitare praticamente ogni stato dall’Alaska al profondo Sud, passando per gli stati centrali e quelli occidentali.

In seguito, Emil e Liliana hanno affrontato infinite avventure in Sud America, Africa, Australia, Asia Orientale ed Europa.

I segreti dietro al viaggio

A questo punto sorge spontanea una domanda: come vengono finanziati i viaggi? Inizialmente, gli Schmid hanno utilizzato i propri risparmi, ma una volta terminati è arrivato un vero colpo di fortuna.

Un'inaspettata eredità di famiglia ha permesso ad Emil e Liliana di proseguire la propria avventura. Inoltre, i due signori sono pensionati da qualche anno e possono contare, quindi, anche sulle proprie finanze.

Bisogna anche sottolineare che la coppia ha uno stile di vita da campeggio. La Land Cruiser non è solo un mezzo di trasporto, ma anche una vera e propria casa. L'auto è equipaggiata con letti, sedie, tavoli, un fornello da campo e una rete anti-zanzare per vivere letteralmente immersi nella natura.

E per ogni riparazione sulla Toyota hanno fatto affidamento alle officine locali in ogni Paese.

La pausa per il Covid e i numeri incredibili

A fermare la coppia è stato solamente il Covid. L’unica vera interruzione del viaggio è avvenuta tra febbraio e dicembre 2020 quando il rigido lockdown dell’Argentina ha bloccato per mesi Emil e Liliana impedendo qualsiasi spostamento dal Paese. Successivamente, il viaggio è proseguito nell’isola di Sao Tome & Principe, in Marocco, Turchia, Egitto e Sudafrica, prima di ritornare in Argentina.

Il ritorno in Sud America a dicembre 2021 è stato necessario per recuperare la Land Cruiser, bloccata dalla burocrazia del Paese che ne impediva l’espatrio verso altre nazioni.

Tutte queste informazioni sono riportate con incredibile precisione sul sito “ufficiale” della coppia Weltrekordreise.ch. Il sito è una sorta di diario di viaggio con tanto di foto e descrizione dei percorsi effettuati. È presente anche una sezione dedicata alle statistiche aggiornate al 31 agosto 2017, data in cui venne riconosciuto il primato per il viaggio più lungo del mondo.

A quella data, Emil e Liliana avevano visitato 186 paesi, percorso 742.551 km e guidato la loro Toyota per 20.768 ore scattando 121.630 foto e trascorrendo 747 giorni complessivi su traghetti e navi. In pratica, non proprio la classica “gita fuori porta” del weekend.