Quanti chilometri ha sulle spalle la vostra auto? Più di 100mila? 200mila? Mezzo milione?Probabilmente poche persone hanno portato una macchina a tale cifra, talvolta pure 100.000 km sembrano parecchi per una vettura.

A quanto pare però qualcuno la pensa diversamente e sfrutta la propria auto fino alla fine e, secondo il Guinness dei Primati, nessuno ha superato l'americano Irvin Gordon: alle 16:00 del 18 settembre 2013 in Alaska (USA), la sua Volvo P1800S del 1966 ha percorso oltre 4,8 milioni di chilometri. Da allora ne ha percorsi ancora, fino a superare la quota di 5,2 milioni di chilometri nel 2018 - anno del decesso di Gordon.

54 anni e 5.250.000 km di amore

Irvin Gordon, classe 1941, comprò la sua Volvo P1800S rossa il 30 giugno 1966 all'età di 25 anni, per un totale di 4.150 dollari dell'epoca. No, non equivalgono ai 3.670 euro del cambio attuale: all'epoca equivalevano allo stipendio di un anno intero di lavoro.

Da allora la sfruttò al massimo, guidandola quotidianamente e percorrendo circa fra i 140.000 e i 160.000 km all'anno, anche grazie a numerose mostre automobilistiche di cui è stato ospite sempre più spesso. La maggior distanza mai coperta in un colpo solo dalla Volvo del 1966 è stata da New York a Vancouver (4.800 km per circa 45 ore di viaggio).

Col passare del tempo il tachimetro segnò sempre più chilometri, fino alle 16:00 del 18 settembre 2013 quando raggiunse la cifra iconica di 3.000.000 di miglia (pari a circa 4,8 milioni di chilometri) nei dintorni di Girdwood, a sud di Anchorage in Alaska (USA). Entrò ufficialmente nel Guinness dei Primati come il veicolo non commerciale uniproprietario col chilometraggio più alto del mondo.

Irvin Gordon continuò a usare la sua Volvo normalmente fino al suo decesso, avvenuto il 17 novembre 2018, e in quel preciso momento l'auto segnava esattamente 3.260.257 miglia - ovvero oltre 5.245.000 chilometri. Per farvi un'idea, significa fare un'intera circumnavigazione del pianeta per oltre 130 volte. E se ve lo state chiedendo, non ha mai cambiato il motore, né gli assi, né il cambio. E neppure la radio.

La P1800S non venne mai più toccata dopo la morte di Gordon, anche se già da prima lo stesso Irvin non la usò più come unica macchina, lasciando del respiro alla 1800 e preferendo per gli ultimi viaggi (citando testualmente) "la comodità dell'aria condizionata" della sua Volvo nuova di zecca, una XC60.

Irvin non avrebbe mai venduto la sua P1800S, se non per una cifra precisa:

"Venderei la mia Volvo? Sì, ma solo ed esclusivamente se potessi ottenere un dollaro per ogni miglio percorso!"