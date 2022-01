Di tuning originali sulla Porsche 911 se ne vedono parecchi. La supercar tedesca è amatissima dalle officine di mezzo mondo, le quali non mancano di aggiungere kit carrozzeria, potenziamenti al motore o interni stravaganti. Il lavoro di TopCar Design, però, è tra quelli più inusuali (e costosi). Mai avremmo pensato di vedere una 911 interamente rivestita di fibra di carbonio marrone.

Si fa riconoscere

Per essere precisi, il modello è stato ribattezzato Stinger GTR Limited Carbon Edition ed è a tutti gli effetti una delle 911 più rare del mondo. Ne verranno prodotti appena 13 esemplari, tutti caratterizzati da un kit estetico in fibra di carbonio personalizzabile.

Ad esempio, l’esemplare delle foto è il numero sette e presenta la tinta marrone, anche se da certe angolazioni sembrerebbe più una colorazione vicina al rame. Sta di fatto che TopCar Design ha aggiunto numerose parti extra, come gli aggressivi paraurti e le minigonne più sporgenti.

Nella fiancata spiccano le nuove feritoie sui passaruota e i cerchi in color oro scuro con pinze freno marroni perfettamente abbinate al resto della carrozzeria. Nel posteriore, invece, non possono mancare l’alettone e un diffusore completamente trasformato. Le sorprese continuano nel cofano anteriore che al suo interno nasconde un motivo militare.

Esclusiva anche nel prezzo

Anche gli interni sono tutt’altro che banali con accenti marroni e dettagli in fibra di carbonio che rendono l’abitacolo unico nel suo genere. Alla fine dei conti, la Porsche 911 comprende 84 nuove componenti e ogni elemento in carbonio è composto da ben quattro strati.

Non sorprende, quindi, che il prezzo da pagare per queste personalizzazioni sia piuttosto elevato. TopCar Design chiede 100.000 euro solo per il kit carrozzeria “grezzo”. Se si desidera la Porsche di una particolare vernice è necessario sborsare altri 25.000 euro, mentre l’upgrade all’abitacolo costa 35.000 euro. Tutto sommato, gli 8.000 euro necessari per i cerchi in lega e i 6.500 euro per l’impianto di scarico Akrapovic o Inconel Kline sono gli optionals più economici.

L’impressione è che a scegliere il pacchetto completo saranno solo i fortunati possessori di 911 Turbo e Turbo S, le versioni più potenti e costose dell’intera gamma.