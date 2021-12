Il tuner tedesco Manthey ha un rapporto molto stretto con Porsche essendo uno dei principali partner della Casa di Zuffenhausen nel mondo delle competizioni.

Al tempo stesso Manthey si occupa di elaborare i modelli stradali del marchio e a questo proposito ha realizzato un pacchetto dedicato alla 911 GT3 per portare le prestazioni della supercar da track-day a un livello superiore.

Ora è ancora più aggressiva

Il preparatore ha equipaggiato l’auto con un serie di parti speciali per la carrozzeria che includono un nuovo spoiler anteriore, alette sul paraurti e al retrotreno, un diffusore di maggiori dimensioni e un’alettone in fibra di carbonio caratterizzato dalle presenza di grandi profili verticali.

La 911 GT3 personalizzata monta cerchi OM-1 con design a Y, prodotti da Manthey, con le ruote posteriori che adottano una parziale carenatura. Inoltre l’assetto e la frenata sono stati migliorati grazie all’introduzione di sospensioni regolabili e di un set composto da nuove pastiglie e tubi freno in treccia.

Prestazioni da pista

I componenti sono stati sviluppati da Manthey sul circuito del Nurburgring Nordschleife con l’obiettivo di garantire prestazioni superiori in pista, senza compromettere il comfort su strada. Lo speciale kit verrà messo in vendita da Manthey a partire dalla secondo trimestre del 2022.

L’ultima versione della supercar Porsche è spinta da un motore a sei cilindri aspirato in grado di allungare fino a quota 9.000 giri/min. Il propulsore flat six eroga una potenza di 510 CV e una coppia di 470 Nm, numeri che permettono alla 911 GT3 di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 318 km/h.