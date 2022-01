Anche per il 2022, Fiat continua a proporre offerte su tutta la gamma, con alcune singolarità rispetto ad altre Case: ad esempio, sulla Fiat 500 Hybrid c’è l’anticipo zero, e sono previste rate mensili inferiori ai 200 euro, con valori più bassi per il primo anno.

Nello specifico, la Fiat 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid, che ha un costo di 16.250 euro, può costare 13.850 euro, o 11.850 euro in caso di adesione al finanziamento Contributo Prezzo.

Non è previsto anticipo, ma si inizia con il pagamento delle rate, oltre agli oneri finanziari: per il primo anno, le rate mensili ammontano a 128,07 euro, mentre le successive 84 rate arrivano a 180,65 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,12%).

In entrambi gli importi sono comprese le spese di incasso rata, e al termine del pagamento si estingue totalmente il dovuto, senza maxi rata o limite chilometrico. Per l’accesso a questa offerta, però, è necessaria la permuta o la rottamazione di un usato, con supervalutazione fino a 3.000 euro in più.

Vantaggi

Queste offerte Fiat, presenti da tempo con alcune varianti e in questo caso senza contributi statali specifici, consentono di passare ad un’auto nuova senza anticipare grossi importi, e dilazionando molto la spesa. Su questa 500 ibrida, quindi, non c’è anticipo, e le rate sono basse, coprendo il costo intero della vettura.

Svantaggi

Ci vuole un usato in permuta o da rottamare, e il finanziamento è molto lungo, in totale 96 mesi, con spese e oneri finanziari prolungati. Il finanziamento è adatto a chi vuole tenere la vettura per tanto tempo, e averla in proprietà anche per più di 8 anni.

In sintesi