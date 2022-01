1977: nasce la Mercedes W123 T, la prima station wagon ufficiale della Casa della Stella. Da quel momento in poi la liaison tra Stoccarda e le familiari ha visto nascere differenti modelli, fino ad arrivare alle attuali Classe C e Classe E station wagon, assieme alle CLA e CLS Shooting Brake. Bene, tutto questo potrebbe finire entro il 2030 quando, secondo la testata tedesca Automobilwoche, Mercedes terminerà la produzione di qualunque tipo di station wagon.

La prima familiare della Stella a salutare sarà, sempre secondo i rumors, la CLA Shooting Brake con la nuova generazione che manterrà unicamente la carrozzeria berlina/coupé. Da quel momento in avanti, a ogni nuova generazione, dall'album verranno tolte tutte le station wagon.

Nessuna esclusa

Ad abbandonare la produzione sarà quindi anche la Mercedes Classe E station wagon, il cui rinnovamento è previsto per il 2030. E no, non ci sarà nemmeno la versione All-Terrain. Stesso discorso per la Classe C, da poco rinnovata e che la carrozzeria familiare se la porterà appresso ancora per un po'.

Mercedes CLA Shooting Brake Mercedes Classe E Station Wagon

La decisione di Mercedes di terminare la produzione di station wagon trova origine a settembre quando, durante un incontro, il COO Markus Schäfer si è messo a parlare della diminuzione dell'appeal e del mercato per il segmento, specialmente in un momento in cui ci sono grandi investimenti sull'elettrico e gran parte dei clienti preferisce guidare SUV o crossover.

Non solo SUV

Secondo quanto riportato da Automobilwoche in Mercedes non starebbero pensando di offrire unicamente SUV e simili, con la possibilità di sperimentare nuovi tipi di carrozzerie, sfruttando anche la maggior libertà data dalle piattaforme elettriche.

C'è poi la questione aerodinamica, fondamentale per le auto elettriche e focus sul quale Mercedes si sta già concentrando, come testimoniato dai valori fatti segnare dalla Mercedes EQS e dallo stile molto particolare della concept EQXX.

La storia delle station wagon Mercedes