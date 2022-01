La storia di Ferrari è costellata di auto che hanno pagine e pagine da raccontare. Negli Anni '80 un membro della famiglia reale saudita pensò di onorare l'allora moglie del principe ereditario incaricando Giovanni Michelotti di disegnare una Ferrari unica. E' nata così una delle Ferrari più strane e controverse al mondo: la Ferrari Meera S.

E' una supercar dall'aspetto strano, che la firma del leggendario designer Giovanni Michelotti rende ancora più particolare. È stata l'ultima Ferrari che ha progettato, dopo una lunga carriera che lo ha portato anche in Alfa Romeo, Lancia, Maserati e Triumph (qui potete scoprire alcune delle auto disegnate da Michelotti). Ora l'auto è in vendita e a febbraio sarà battuta all'asta con una stima (attuale) che si aggira attorno ai 100mila euro.

Vi piace?

La Ferrari Meera S nasconde sotto pelle una Ferrari 400i, ma presenta un aspetto molto rivisto, con parafanghi squadrati e sporgenti. Dietro è particolarmente strana perché la coda si inclina verso l'alto ed è curioso sapere che in origine la Ferrari Meera S aveva tergicristalli su ciascun finestrino laterale. Nelle foto di RM Sotheby's è difficile scorgerli, ma si intravedono nel video qui sotto.

L'aspetto particolare della Meera S porta qualcuno a vedere una certa somiglianza con la Mitsubishi Starion che viveva anche lei negli Anni '80. Il tetto e il lunotto sono particolarmente simili ed entrambi hanno fari a scomparsa.

Ferrari Meera S Mitsubishi Starion

Un'altra curiosità legata alla Ferrari Meera S è che in origine era stato pensato ad un monitor che potesse sostituire lo specchietto retrovisore, ma alla fine non fu così. A bordo non c'è, ma in compenso si trova un doppio sistema di aria condizionata.

Un prezzo che potrebbe salire

Veniamo ora all'asta di RM Sotheby's. La Meera S ha ricevuto un restauro nel 2020 da Ferrari che sarebbe costato la bellezza di 252.100 euro. Un lavoro molto consistente che avrebbe incluso la ricostruzione del motore (ricordiamo che la Ferrari 400i utilizzava un V12 da 4,8 litri con iniezione di carburante Bosch K-Jetronic), un nuovo scarico, lavori elettrici e altro ancora.

Vedremo quindi cosa succederà a ridosso della vendita e quale sarà la cifra definitiva necessaria per accaparrarsi questa supercar dalla storia molto particolare.