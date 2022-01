La recente Hyundai i30, da poco sottoposta ad un restyling, è tra le protagoniste delle offerte di gennaio, con permuta o rottamazione di un veicolo usato immatricolato entro la fine del 2011.

L’offerta, che combina il finanziamento i-Plus con la Maxi Rottamazione Hyundai, è stata lievemente modificata dall’11 di gennaio, variando un poco anticipo e rata finale, con conseguente valore del TAEG, anche se nella sostanza è rimasta piuttosto simile.

Fino al 31 gennaio, quindi, una Hyundai i30 FL con il mild-hybrid 48V 1.0 T-GDi da 120 CV viene a costare 23.600 euro anziché 26.700 euro, escludendo l’eventuale valore di permuta.

Con un anticipo di 9.520 euro, le rate mensili sono 36 da 198,77 euro (TAN 2,95%, TAEG 4,47%); al termine, la rata finale ammonta a 10.146 euro, con le solite opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto. Nella promozione sono compresi tre anni di una completa polizza furto e incendio, in questo esempio con importi calcolati sulla Provincia di Firenze.

Vantaggi

Hyundai continua a proporre autonomamente un’offerta basata sulla rottamazione, che risulta piuttosto interessante su un modello rinnovato come la i30 mild-hybrid: lo sconto parte da circa 3.100 euro, mentre le rate ammontano a 199 euro al mese, con un TAN non particolarmente alto.

Positiva anche la presenza di un’assicurazione che comprende anche la copertura contro atti vandalici, eventi naturali o socio politici e l’assicurazione cristalli.

Svantaggi

Da segnalare le spese fisse, sia in termini di tasse che di oneri finanziari, oltre ad eventuali accessori presenti sulle vetture in stock; anche le spese di apertura pratica, pari a 395 euro, sono tra le più alte. E’ indispensabile un usato di una certa età per accedere al finanziamento con rottamazione.

In sintesi