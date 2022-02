Gli appassionati del Tridente sapranno sicuramente che MC significa "Maserati Corse". Questo perché il marchio ha storicamente puntato molto sulla sua indole sportiva ispirata all'esperienza in pista.

Per celebrare questa connessione fra il Tridente e la pista, Maserati ha creato una nuova serie speciale per la Ghibli, la Quattroporte e la Levante, col nome di MC Edition. Le novità sono sia nelle verniciature e nelle rifiniture, sia nelle dotazioni specifiche.

Un rimando alle corse

Considerando l'idea di fondo della variante MC Edition, che celebra la sportività e l'anima corsaiola del marchio, è logico che Maserati abbia deciso di renderlo disponibile solo per le più potenti con motore V8.

Le novità di vernice per Ghibli, Quattroporte e Levante in versione MC Edition sono i colori di Modena - casa di Maserati oltre che uno fra i simboli della Motor Valley - e dunque sono due:

Giallo Corse , un colore tristrato con mica blu che va a riflettere la luce in modo particolare

, un colore tristrato con mica blu che va a riflettere la luce in modo particolare Blu Vittoria, in questo caso un tristrato opaco dotato di uno specifico effetto materico

Blu Vittoria Giallo Corse

Per entrambi i colori, la MC Edition include rifiniture in nero lucido (Piano Black) e un badge ad hoc sul parafango anteriore e sul montante centrale. I cerchioni neri lucidi sono da 21" su Ghibli e Quattroporte, ma arrivano a 22" sulla Levante. A far contrasto ci pensano le pinze dei freni, che sono sempre rifinite in blu.

L'interno della Maserati Levante MC Edition

Per quanto riguarda gli interni, la MC Edition si caratterizza maggiormente per gli elementi in fibra di carbonio blu, ma contribuiscono i sedili con cuciture gialle e blu lungo la pelle naturale nera e i badge dedicati per poggiatesta e console centrale.

L'equipaggiamento di questa serie speciale poi si completa con accessori specifici, fra cui il tettuccio apribile elettronicamente, il sistema audio surround Bowers & Wilkins e il pacchetto Driver Assistance.