Per il mese di febbraio, Dacia propone le consuete offerte di finanziamento con anticipo, piccole rate e rata finale. Per la Duster nell’ultima configurazione, la rata può partire da circa 150 euro al mese, che corrispondono più o meno a 5 euro al giorno: un importo sicuramente concorrenziale.

Una Dacia Duster Comfort 4x2, motorizzata con il TCe da 100 CV alimentato a GPL, viene a costare 16.950 euro, quindi non molto meno del listino iniziale -sono circa 200 euro di sconto.

L’anticipo è di 4.700 euro, con l’aggiunta di oneri finanziari, mentre l’importo esatto della rata è di 148,97 euro per 36 mesi (TAN 5,25%, TAEG 6,88%). Al termine, la maxi rata ammonta a 9.872,50 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Non è necessario un usato in permuta o da rottamare, mentre sono compresi nell’importo alcuni servizi: il finanziamento protetto e un pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio e un anno di driver insurance.

Vantaggi

Per queste offerte di Dacia, l’aspetto più interessante è sempre l’importo della rata: 5 euro al giono non sono molti, per una vettura popolare come la Duster, nell’allestimento intermedio Comfort e con motorizzazione a GPL. Positiva anche l’aggiunta dei servizi assicurativi.

Svantaggi

Con uno sconto iniziale non troppo basso, per mantenere la rata a 150 euro al mese occorre giocare sugli importi di anticipo e maxi rata: soprattutto quest’ultima, che è più del doppio del valore iniziale, fa pensare alla restituzione dopo le rate mensili.

In sintesi