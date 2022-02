Nella relazione annuale del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, si chiede che la transizione ecologica nel nostro Paese si svolga in modo non traumatico per il settore automobilistico. Quello dell’auto, infatti, è considerato un comparto tra i più importanti del panorama industriale italiano e il suo futuro avrà ripercussioni rilevanti sia dal punto di vista economico sia occupazionale.

A tal riguardo, l’ente ha voluto porre l’accento sulla questione Stellantis e in particolare sugli effetti della fusione tra PSA e FCA che a dire del Comitato avrebbe portato a uno spostamento del baricentro del controllo verso la Francia. Questo nuovo assetto, sottolinea il Copasir, potrebbe avere ricadute negative nell’indotto collegato agli stabilimenti italiani.

Un intervento statale

Per questo motivo, all’interno del documento, il Copasir suggerisce l'ipotesi di un intervento della Cassa depositi e prestiti per ristabilire nuovi equilibri, anche in considerazione del fatto che dopo la fusione la quota detenuta dall’azionista pubblico francese è aumentata, andando a modificare gli assetti annunciati durante le fasi precedenti l’operazione.

Come riportato dalle agenzie, nel documento si sottolinea che “al fine di preservare gli interessi nazionali nell’industria automobilistica, le cui ramificazioni risultano estremamente significative nel panorama economico nazionale, potrebbe essere valutato un interessamento della Cassa depositi e prestiti, il cui eventuale ingresso nel gruppo industriale potrebbe favorire un ribilanciamento di pesi tra la componente francese e quella italiana, così proteggendo le tecnologie e l’occupazione”.

C'è anche un precedente

Già lo scorso anno, a poche settimane dalla nascita del gruppo, Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, aveva espresso alcune perplessità riguardo all'operazione che aveva portato alla nascita di Stellantis.

“Il Governo deve fare chiarezza sull'operazione industriale che ha portato alla nascita del gruppo Stellantis - aveva detto Urso - siamo dinanzi alla fusione tra i due gruppi industriali, il francese Peugeot (Psa) e l'italo-statunitense Fiat Chrysler Automobiles, oppure si tratta della vendita di Fca al gruppo francese? Cosa è stato notificato a Palazzo Chigi in merito all'assetto azionario e alla governance?”.