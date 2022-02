Ferrari e colore rosso vanno a braccetto da sempre, fin da quando la prima auto nata dalla mente del Drake - la 125 S e la sua variante da pista, la 125 F1 - mosse i primi passi. Una tinta che da allora ha caratterizzato la stragrande maggioranza delle vetture di Maranello e che negli anni si è evoluta, passando dal classico "Rosso Corsa" - per molti "IL" rosso Ferrari - a 9 differenti gradazioni, andando a caratterizzare l'85% delle Ferrari vendute negli anni '90.

Ma i gusti cambiano al pari delle mode e così col passare degli anni le Ferrari hanno cambiato colore, seguendo le richieste dei clienti, diventando via via sempre più variopinte, grazie anche al reparto di personalizzazioni "Tailor Made". E proprio da qui nasce la nuova speciale tinta chiamata "Verde Volterra", creata per celebrare i 10 anni della Ferrari Cavalcade, tour dedicato ai clienti di Maranello. E questa volta è più speciale che mai.

La Ferrari che cambia

Chiamarlo semplicemente "colore" ne sminuisce la natura: si tratta infatti di una sorta di gradiente che, a seconda dall'angolazione da cui si guarda, cambia colore passando dall'arancione scuro al un verde, con tante sfumature differenti. Nasce così una sorta di Ferrari camaleontica, che muta continuamente il proprio aspetto con la luce che ne cambia la tinta, dando una sensazione di movimento e di "vita" anche ad auto ferma.

L'effetto che si nota nei render è davvero particolare e la curiosità di vedere dal vivo questo continuo cambio di tonalità e davvero alta. In Ferrari dicono che le tonalità prendono ispirazione dai "verdi profondi e toni terrosi" della Toscana, teatro della Ferrari Cavalcade del 2013. Nei punti in cui i gradienti arancioni e verdi si mescolano, la Ferrari 812 Competizione assume quasi una tonalità dorata, mentre gli elementi in fibra di carbonio non verniciata aiutano ad attenurare il gioco di tinte, "spezzando" il cambio di tontalità

Per le elettrificate

La speciale tinta Verde Volterra è la terza (su 5 previste) presentata da Ferrari per celebrare i 10 anni della Cavalcade e arriva dopo la Blu Capri e la Rosso Taormina. Sarà disponibile per le SF90 Stradale, SF90 Spider, 296 GTB e, solo se già ordinate, per 812 Competizione coupé o Aperta.