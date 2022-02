Anche nel 2021 si è tenuta la Ferrari Cavalcade, uno speciale tour dedicato a chi possiede le Rosse più esclusive dell’epoca moderna e passata. A ospitare la decima edizione è stata la Sicilia dove le circa 130 vetture hanno percorso 270 km attraversando location come la catena montuosa dei Nebrodi, Catania e Siracusa. Il convoglio è anche passato vicino all’Etna e proprio al vulcano è dedicata una speciale Ferrari SF90 Stradale.

Personalizzata pensando al vulcano

Realizzata grazie al programma di personalizzazione Tailor Made, la Ferrari SF90 Stradale colpisce per la sua tinta Rosso Taormina che si rifà al “colore delle pendici del Monte Etna”. I dettagli rosso scuro si ritrovano anche sulle pinze dei freni e nell’abitacolo, con sedili e plancia resi ancora più esclusivi.

Questa SF90 Stradale è solo un render, ma nulla vieta ai clienti più esigenti di richiederne un esemplare vero. Il programma Tailor Made, infatti, dà la possibilità di personalizzare ogni aspetto della propria Ferrari. Oltre alle tinte e alle finiture, i clienti possono scegliere rivestimenti e materiali per rendere unica la propria Rossa.

La più potente della collezione

Per celebrare la decima Ferrari Cavalcade, il Cavallino Rampante ha annunciato cinque modelli speciali, il cui design s’ispira ai luoghi protagonisti del viaggio. Prima della SF90 Stradale, era stata mostrata una 812 Superfast in tinta Blu Capri dedicata al colore del mare, ma non sappiamo quali saranno le prossime one-off.

È certo, comunque, che la SF90 Stradale sia il modello più potente di tutti. I suoi 1.000 CV complessivi sono il risultato dell’azione combinata di un 4.0 V8 biturbo da 780 CV e di tre motori elettrici (due anteriori da 134 CV l’uno e uno posteriore da 220 CV) che consentono alla Ferrari uno scatto 0-100 km/h di 2,5 secondi e una progressione fino a 340 km/h di velocità massima.