Le Pirelli Scorpion sono le gomme di primo equipaggiamento di moltissimi nuovi SUV attualmente sul mercato. Che si tratti di modelli premium o no, con motori benzina o diesel, plug-in o elettrici.

Tra questi c'è anche la nostra Crew Car, una Land Rover Discovery che, ordinata nuova ormai quasi un anno fa, è arrivata con delle Pirelli Scorpion Zero All Season versione 2021. Pneumatici che, quindi, abbiamo avuto modo di testare a lungo in tutti questi mesi e nei quasi 30.000 km percorsi, su moltissimi terreni e in quasi tutte le condizioni atmosferiche, ottenendo sempre buoni feedback.

Oggi Pirelli presenta la gamma Scorpion 2022, articolata in versione Estiva, Invernale e All Season, che promette ancora più efficienza e trazione in ogni condizione. Vediamola nel dettaglio.

Estive, All Season e Invernali

Se il nome Scorpion non vi è nuovo, è perché esiste da oltre 40 anni e ha fatto da "scarpa" a modelli storici come la Lamborghini LM002 (la prima Lambo ad assetto rialzato) nel 1986, oppure alla primissima generazione di Porsche Cayenne, esattamente 20 anni fa.

In questi ultimi 20 anni, con lo studio di nuovi materiali e nuove tecniche produttive, il brand italiano si è impegnato per mantenere al passo con i tempi e con i nuovi powertrain (sempre più pesanti e complessi) lo storico pneumatico.

Una famiglia che si è allargata e che per tutte e 3 le tipologie in commercio può vantare risultati tra A e B in termini di efficienza energetica, rumore e tenuta sul bagnato. Non ci soffermeremo a specificare a quale tipologia di cliente è dedicata la singola gomma, ne abbiamo già parlato nelle nostre guide, ma con 33 taglie differenti di pneumatico attingere al catalogo della Casa italiana sarà semplice.

Quattro stagioni evoluta

Capitolo a parte va dedicato alla gomma Scorpion SF 2 All Season, quella che qui in Italia chiamiamo 4 stagioni. All'interno della gamma Scorpion, è proprio lei che per il 2022 ha visto il cambiamento più sostanziale. Il produttore italiano ha deciso infatti di rivoluzionarne completamente il tassellamento, passando da un lamellare dritto a uno a "doppia v".

Secondo i tecnici del brand, che nel 2022 festeggia i 150 anni, il nuovo tassellamento permette di ottenere una tenuta di strada superiore rispetto al passato, anche fino a un'usura del 30% (che per le gomme è inversa, quindi con il 100% come equivalente di una gomma nuova) e una maggior durata nel tempo.

Nuova è anche la carcassa della gomma, ora più rigida del 30%, soprattutto nella zona del battistrada, per permettere un miglior bilanciamento dei movimenti trasversali tipici delle auto a baricentro alto.

Elect per le elettriche

L'intera gamma Scorpion per il 2022 si dota anche della versione Elect, che rappresentano il 40% delle vendite oggi. Se anche in questo caso il nome non vi è nuovo, è perché recentemente nella super prova di percorrenza delle auto elettriche pubblicata su InsideEVs.it abbiamo avuto modo di testare le nuove PZero Elect su una Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, ricavandone ottimi risultati di efficienza.

Da ricordare comunque che tutta la gamma Elect non è soltanto dedicata ad auto 100% elettriche, ma anche a plug-in hybrid. Nel caso delle Scorpion dedicate ai SUV infatti, lo sviluppo è avvenuto su Volvo XC40 Recharge e BMW X5 PHEV.