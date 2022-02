Tra le offerte del mese di febbraio, ma che si protraggono fino alla fine del mese di marzo, ci sono le proposte di Mercedes: ad esempio, il noleggio a lungo termine myMobility Pass per il SUV siglato GLB.

Per una Mercedes GLB con motorizzazione 200 d e cambio automatico è disponibile un’offerta per privati che prevede un anticipo di 6.500 euro, e 36 canoni mensili da 580 euro, con un limite massimo di 60.000 km.

Come è norma per questo tipo di formule, la rata comprende in realtà un po’ di tutto: immatricolazione, tasse, assicurazioni RCA, incendio e furto, cristalli, atti vandalici ed eventi, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione amministrativa. E, in più, anche un monopattino elettrico in omaggio, sfruttando il bonus mobilità.

Vantaggi

Le offerte di noleggio a lungo termine per privati costituiscono probabilmente le formule che saranno più diffuse nel prossimo futuro. Mercedes, in questo caso, offre una GLB versando un anticipo, che potrebbe essere anche la valutazione di un usato, e con una rata da 580 euro al mese, che comprende praticamente tutte le spese, manutenzione straordinaria inclusa.

In aggiunta c’è anche un monopattino elettrico, che può essere tranquillamente riposto nell'ampio bagagliaio.

Svantaggi

L’offerta non prevede una riscatto finale di esempio, perché in linea di massima la vettura viene ceduta al termine del leasing, ma soprattutto gli importi indicati sono condizionati da varie cose: incentivi, variazioni di listino e anche accessori.

In sintesi