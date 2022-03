Fino alla fine del mese di marzo, BMW continua con le promozioni di leasing per privati, che prende il nome di Why-Buy. Tra le offerte più convenienti, c’è senz’altro quello della compatta BMW Serie 1, acquistabile con diverse modalità.

La soluzione più economica comprende solo il canone di leasing: per la Serie 1 116i M Sport, su un listino proposto di 31.105,5 euro, si versa un anticipo di 10.518,78 euro, comprensivo del primo canone, seguito dagli altri 35 canoni mensili da 198,78 euro (Tasso Leasing 2,90%, TAEG 6,56%).

Al termine, la vettura può essere restituita, o acquistata in un’unica soluzione o con nuovo finanziamento; in questo esempio, l’opzione di acquisto pari al valore futuro garantito è di 15.488,25 euro, per un massimo di 45.000 km.

Questa è la proposta con la rata più bassa, ma in realtà esiste anche l’opzione Why-Buy Evo, che nella rata include altro: con 220 euro al mese si ottengono bollo, manutenzione ordinaria e RCA, con 286 euro si aggiunge anche l’assicurazione incendio, furto, eventi e cristalli.

Vantaggi

La formula Why-Buy di BMW è una delle più moderne per un leasing per privati: consente di limitarsi a pagare un canone mensile, oppure di aggiungere servizi in forma chiara e modulare.

La Serie 1 116i M Sport si acquista con un anticipo sostituibile eventualmente con un’auto in permuta, e rate da 199 euro al mese; versando poco di più, si ottengono altri gruppi di servizi.

Svantaggi

Rispetto ai valori di esempio, occorre considerare delle spese in più: IPT, oneri finanziari, oppure accessori nelle auto offerte.

In sintesi