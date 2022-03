Tra le prime offerte del mese di marzo, troviamo le proposte di Volkswagen: la Casa tedesca si affida alla consueta formula con anticipo, piccole rate mensili e maxi rata finale, variamente configurabili.

L’esempio che ci offre Volkswagen riguarda una Polo 1.0 TSI da 95 CV in allestimento Life. Il listino di partenza è di 21.150 euro, che scende a 18.700 euro grazie al contributo di Casa e Concessionarie; versando un anticipo di 3.600 euro, si pagano poi 35 rate mensili da 179 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,34%).

Resta la rata finale, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto anche rateale; l’importo di 10.776,34 euro è un valore garantito se si percorrono non più di 45.000 km, con 0,07 euro da versare per ogni chilometro in più.

Nell’importo è compresa un’estensione di garanzia di due anni, quindi per un totale di quattro, o un massimo di 80.000 km; non è obbligatoria la rottamazione.

Vantaggi

Con l’opzione Progetto Valore Volkswagen si possono variare gli importi del finanziamento, vale a dire anticipo o permuta, rate mensili e rata finale; possono cambiare anche durate e chilometraggio massimo. Per questa Polo, mantenendo la rata finale piuttosto alta, anticipo e rate mensili hanno un valore interessante; inoltre non è richiesto un usato da rottamare.

Svantaggi

Al termine del finanziamento, restano da pagare oltre 10.700 euro: in questi casi, la scelta più comune è di restituire l’auto. Controllare bene oneri finanziari ed eventuali costi di accessori in più.

In sintesi