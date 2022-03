Produzione auto? Il Made in Italy peggio di Slovacchia e Romania

L'Europa è un puzzle di culture, lingue e costumi. Ciò si riflette anche nel peso che ogni Paese ha come produttore e venditore di automobili. Questa industria è fondamentale per molte economie della regione e quindi è importante come ogni Stato cerca di posizionarsi in qualità di centro produttivo e di esportazione.

Ogni nazione cerca di massimizzare la capacità produttiva dei propri impianti ed esportare il maggior numero di auto in Europa. Mentre alcuni guadagnano terreno, altri rimangono indietro. Tra questi ultimi c'è l'Italia, il quarto mercato più grande per le immatricolazioni, ma il decimo nella classifica per origine delle vendite.

Il sorpasso del Made in Slovakia

Nel 2021, i veicoli passeggeri prodotti in Italia rappresentavano il 3,9% del totale immatricolato in 23 Paesi europei. Tale percentuale, pari a 454.300 unità, è stata superata dalle quote di mercato di Stati molto più piccoli come la Slovacchia, la Romania o la Repubblica ceca. Infatti, gli ultimi due Paesi avevano già sorpassato l'Italia qualche anno fa, ma solo nel 2021 la Slovacchia, con appena 5,5 milioni di abitanti, è riuscita a immatricolare nel vecchio continente più auto degli italiani.

Questo piccolo Paese dell'Europa orientale è diventato un grande hub di produzione ed esportazione di tutti i tipi di auto, che vanno dal city-car Volkswagen Up! al SUV di lusso Porsche Cayenne. Il volume registrato dalle vetture prodotte in Slovacchia è passato da 413.000 unità nel 2019, prima della pandemia, a 520.400 unità nel 2021. La competitività del prodotto, il suo potenziale online con quello che i consumatori cercano e la posizione strategica di questo Paese hanno spinto le vendite dei prodotti Made in Slovakia.

Spagna leader dell'export

La maggior parte delle auto immatricolate in Europa è ancora di produzione tedesca e spagnola. La classifica non è cambiata e continua a mettere questi due Paesi in testa. Una macchina su 5 è tedesca, mentre le automobili assemblate in Spagna rappresentano poco più del 14% del totale continentale. La Germania ha il vantaggio di essere il mercato più grande del continente e per questo motivo il 36% della produzione delle sue auto viene immatricolato localmente.

Un dato che contrasta con quello della Spagna, di natura ancora più esportatrice: su 1,68 milioni di unità realizzate in questo Paese e poi immatricolate, solo 198.800 sono rimaste nella loro terra natale. In altre parole, il prodotto fabbricato in Spagna ha una buona domanda oltre i suoi confini. Ma la domanda è: l'indutria iberica riuscirà a mantenere la sua leadership una volta che l'Europa avrà adottato completamente i veicoli elettrici?

La quota cinese si moltiplica per 17

Pur rimanendo un player marginale, la Cina continua a guadagnare terreno in Europa. La quota delle auto prodotte nel gigante asiatico è passata dallo 0,11% nel 2019 all'1,85% nel 2021.

In soli due anni, nonostante la pandemia e la crisi dei semiconduttori, queste auto hanno conquistato più consumatori in Europa e hanno già superato le immatricolazioni di veicoli prodotti in Svezia, Belgio o Portogallo. Si noti che la maggior parte di queste auto è Tesla, poiché i marchi cinesi, compresa la GM, hanno pesato il 30% del totale cinese in Europa.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.