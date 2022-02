La Dacia Sandero al comando in un mercato che affonda

Pessimo inizio dell'anno per le immatricolazioni di auto nuove in Europa. Secondo l'ultima analisi di JATO Dynamics, il mercato ha subito in gennaio un calo del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2021. In totale, sono state immatricolate poco più di 811.000 unità in 26 Paesi della regione, con un peggioramento del 28% rispetto al gennaio del 2020, un mese prima che la pandemia arrivasse in Europa.

In questo contesto, colpiscono le prestazioni commerciali dei SUV e delle auto elettriche. E non c'è da stupiersene! In gennaio, i primi hanno registrato un nuovo record di quota di mercato, pari al 50% del totale. Mai prima d'ora i SUV avevano avuto un'accoglienza in Europa come nel gennaio 2022. Infatti, il loro volume è cresciuto dell'11% rispetto al gennaio 2021, con una flessione solo del 10% rispetto al gennaio 2020.

Crollano le city-car e le auto del segmento B

Nel frattempo, altri segmenti stanno crollando. Per esempio, le city-car, dove Fiat continua a dominare con il 40% di quota, le immatricolazioni sono diminuite del 20%, 37% e 51% rispetto al 2021, 2020 e 2019, rispettivamente. In altre parole, il volume della city-car è sceso da 99.900 unità nel gennaio 2019 a 49.000 unità il mese scorso. Anche se la Fiat 500 più o meno resiste, la caduta è dovuta principalmente al calo registrato dalla Fiat Panda, che è già entrata nel suo undicesimo anno di presenza sul mercato.

Anche il segmento B, quello delle subcompatte, ha contribuito alla caduta generale. Mentre nel gennaio 2019 le immatricolazioni del segmento equivalevano al 20,3% del totale europeo, nel 2022 la quota è scesa al 16,7%. Molti dei clienti, infatti, sono migrati nel corso degli anni verso i B-SUV. Infatti, la quota di questi piccoli veicoli ha ruote alte è salita di più di 5 punti percentuali, dal 14,1% nel 2019 al 19,5% del mese scorso.

Kia Niro EV la più venduta tra le elettriche

Da parte loro, le auto elettriche e le ibride plug-in sono cresciute del 36% senza la spinta di Tesla, che di solito registra la maggior parte delle proprie immatricolazioni alla fine di ogni trimestre. Ecco perché l'aumento del mese è ancora più significativo. Per la prima volta Kia ha guidato la classifica delle auto a batteria, sopra Volkswagen e Hyundai al secondo e terzo posto. La Kia Niro è stata l'elettrica più immatricolata nel mese, seguita dalla Renault Zoe e dalla Fiat 500.

Sandero e Yaris Cross protagoniste

La classifica generale è guidata dalla Dacia Sandero, che con la sua terza generazione non smette di guadagnare nuovi clienti. Questa B-Hatch aveva già preso la leadership di mercato in luglio e agosto scorsi. La cosa più interessante è che la Sandero non ha guidato la classifica in nessuno dei 26 Paesi analizzati, ma ha occupato il secondo posto in Italia, Belgio, Romania, Austria e il terzo in Spagna.

Un'altra protagonista del mese è stata la Toyota Yaris Cross. Questo B-SUV basato sulla Yaris è stata l'ottava auto più immatricolata a gennaio, e il terzo SUV più popolare, solo dietro la Peugeot 2008 e la Volkswagen T-Roc. Tuttavia, la sua popolarità sta intaccando le iscrizioni della "sorella" minore, dato che il suo volume è crollato del 42%.

Puma e Corolla guadagnano terreno

Anche la Ford Puma e la Toyota Corolla sono entrare nella top 10 e hanno visto aumentare le loro immatricolazioni del 18%. Altri incrementi a due cifre includono Hyundai Tucson, Dacia Duster, Mini Hatch, Kia Sportage e Toyota RAV4 e C-HR, Hyundai Kona, Kia Niro e Ceed. Tra gli ultimi lanci, Opel mette la nuova Mokka nella posizione numero 18 della classifica; l'Arkana è la terza Renault più immatricolata; la Dacia Spring è la sesta elettrica più venduta e la Volkswagen ID.4 supera l'ID.3.

Sotto la graduatoria si trovano la Mercedes EQS (249 unità), l'Audi e-tron GT (517), la Cupra Born (769), la Kia EV6 (2,980), la Citroen C5 X (109), la DS 4 (891), la BMW i4 (230), la Volvo C40 (840), la BMW iX (1,249), e la MG Marvel R con 90 unità.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.