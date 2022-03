Una Chevrolet Corvette per l’acqua? Si acquista (e si noleggia) a Dubai. La cosiddetta JetCar è uno dei veicoli più curiosi del mondo, anche se non è una vera e propria Corvette. Le forme s’ispirano alla supercar americana, ma in realtà l’auto è qualcosa di completamente diverso e, soprattutto, non si può guidare su strada.

Per chi riesce a mettersi al volante (o al timone), comunque, deve essere un’esperienza unica nel suo genere.

Costa come un’auto vera

A spiegare come funziona la Corvette è un video di Supercar Blondie. Con grande delusione da parte di molti, ribadiamo che l’auto si può usare solo in acqua, dato che le ruote sono delle semplici decorazioni. Il modello non ha le portiere e, come in un jet ski, non ci sono i freni. Inoltre, sotto al cofano non c’è un V8, ma un motore da 1,8 litri capace di toccare i 100 km/h.

Il funzionamento, però, è simile a quello di un’auto visto che sono presenti l’acceleratore, il volante e persino un tergicristallo per migliorare la visibilità.

Guidare questo strano veicolo, comunque, non è proprio alla portata di tutti. L’azienda Waterlink lo noleggia per 700 dollari all’ora (circa 640 euro) oppure lo si può acquistare per prezzi intorno ai 40-50 mila dollari (35-45 mila euro) a seconda della dotazione scelta.

La gamma si allarga

Le origini dell’insolita “auto d’acqua” sono in Turchia dove nel 2020 un gruppo d’imprenditori locali si è inventato una sorta di Corvette C7 per cavalcare le onde. L’idea ha avuto particolarmente successo, col progetto che si è allargato grazie a una serie di investitori e di aziende interessate ai vari modelli prodotti.

Addirittura, dopo la Corvette C7 e la “replica” della C8, l’azienda turca starebbe pensando di produrre nuovi modelli basati su un pick-up americano, su una Bugatti e su un’Aston Martin.

Guidare una Chiron nei canali di Dubai: una vera e propria cartolina dagli Emirati Arabi.