Di solito vi raccontiamo di supercar e hypercar in vendita con qualche centinaio di chilometri percorsi. Spesso, infatti, i proprietari di queste auto le custodiscono gelosamente nella propria collezione nell’attesa di rivenderle al momento opportuno. Non è questo il caso della MM Enzo, una speciale Ferrari Enzo che ha percorso più di 140.000 km dal 2003.

La storia della Rossa è piuttosto particolare e, soprattutto, non è (ancora) in vendita.

Una “normale” auto da tutti i giorni

La MM Enzo (dove “MM” sta per “Most Miles”, ossia “più miglia percorse”) inizia grazie al proprietario Richard Losee. Dopo averla comprata nel 2003, Losee decise di prestarla subito alla rivista Road & Track per un test-drive molto approfondito di oltre 2.000 km.

In seguito, il proprietario ha usato la Ferrari come auto da tutti i giorni, prima di lasciarla nuovamente alla redazione americana per un collaudo a lungo termine di altri 16.000 km. Così, in appena 3 anni dall’acquisto, la Enzo aveva già percorso 45.000 km.

La storia s’interruppe improvvisamente nel 2006 quando Losee, durante una gara di beneficienza su una strada chiusa, si schiantò a 320 km/h. Il proprietario ne uscì gravemente ferito, mentre la Enzo fu completamente distrutta.

Una nuova vita

Dopo oltre un anno trascorso a recuperare dalle ferite riportate nell’incidente, Losee riprese in mano il progetto della sua Ferrari. Grazie anche al contributo di tanti donatori (tra cui Ferrari North America), la Enzo fu ricostruita fino all’ultimo bullone. Tuttavia, l’auto ne uscì con un motore potenziato ad oltre 800 CV con l’aggiunta di due turbo.

Una volta terminata la ricostruzione, nel 2010 Losee tentò un record di velocità a Bonneville Salt Flats raggiungendo i 382 km/h. Negli ultimi anni la Ferrari ha fatto perdere le sue tracce, ma recentemente l’auto è tornata a far parlare di sé.

L’utente Instagram dryl8k ha ricevuto in prestito la Enzo da Losee e sta continuando a macinare chilometri. E, dopo aver toccato i 140.000 km, non ha alcuna intenzione di fermarsi.