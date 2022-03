La nuova Land Rover Defender 130 si prepara a entrare in gamma, al fianco della versione a media 110 e della versione corta 90. Attenzione però non stiamo parlando di "passo", questo perché, secondo voci vicine alla Casa ma non ancora confermate, tra la 110 e la 130 dovrebbe restare invariato.

Un prototipo fotografato di recente in Svezia non presenta evidenti modifiche di carrozzeria sotto al wrapping mimetico, questo perché esteticamente non dovrebbe cambiare molto rispetto alle Defender già sul mercato.

Lunga ma compatta

L'esemplare fotografato sulle nevi del nord Europa non è dotato della ruota di scorta posteriore, il che lascerebbe pensare che per questa versione più lunga potrebbe non essere prevista di serie, per mantenere l'auto gestibile anche in ambienti più ristretti, come le città.

L'obiettivo della Defender 130, infatti, non sarà certamente quello di diventare una comoda citycar per tutti i giorni, ma alcuni clienti potrebbero volerne fare un uso misto, soprattutto grazie ai 7 posti posteriori, adatti a ospitare anche dei bambini.

Fotogallery: Foto - Le foto spia della Land Rover Defender 130 sulla neve

19 Foto

Interni

Parlando proprio della terza fila di sedili, i tecnici inglesi dovrebbero averla ricavata allungando il pianale posteriore nella zona del bagagliaio. Proprio grazie a questa modifica lo spazio di carico della 130 dovrebbe essere ancora superiore al già ben sfruttabile volume offerto dalla versione media 110.

Resta ancora ignoto come sarà sfruttato lo spazio interno aggiuntivo a sedili abbassati, perché gli interni sono stati tenuti sapientemente nascosti dai tester e dagli ingegneri della Casa. Quello che è certo è che ci sarà certamente più spazio per i passeggeri posteriori. Non è però ancora chiaro se la terza fila di sedili implicherà un rialzo nel bagagliaio posteriore, per lasciare spazio alla componentistica delle sospensioni o alla batteria dell'ipotetica versione ibrida plug-in.

Tutti i powertrain dovrebbero essere ripresi dalle versioni già in commercio, quindi con motori diesel e benzina Ingenium. Non è certo se sarà prevista anche la versione V8 sovralimentata e se arriverà nei prossimi anni anche una versione 100% elettrica. Il debutto è in programma per la prima metà del 2023.