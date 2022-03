È da tempo che BMW sta collaudando il restyling della X5. Giunto alla sua quarta generazione nel 2018, il SUV tedesco continua ad essere un punto di riferimento importante per la Casa, dato che nel 2021 è stato venduto in 200.000 esemplari (contando anche la X6, realizzata sulla stessa architettura).

Secondo BMW Blog, il modello aggiornato verrà presentato solo ad aprile 2023, ma si è già cominciato a parlare di alcune nuove motorizzazioni.

Un nuovo V8 e un’ibrida più potente

La novità più interessante riguarda un propulsore chiamato internamente come S68. Questo motore dovrebbe rimpiazzare l’N63, il quale è montato su vari modelli BMW ormai dal 2008 con continui aggiornamenti. Anche l’S68 sarà un V8 biturbo ed è probabile che riceva un’elettrificazione mild per contenere le emissioni e non avere problemi con le prossime normative Euro 7.

Ancora più importante è il fatto che l’X5 con questo motore potrebbe erogare 542 CV, mentre l’M50i attuale con l’N63 si ferma a 530 CV. Tra l’altro, a proposito di badge, la X5 restyling dovrebbe essere disponibile nella nuova declinazione M60i. E’ probabile, comunque, che le versioni più potenti rimarranno le M e M Competition con potenze superiori a 600 CV.

Aggiornamento in arrivo anche per l’ibrida plug-in xDrive 45 che potrebbe salire da 394 CV a 487 CV e per le diesel equipaggiate col B57 a sei cilindri in linea.

Si aggiorna senza eccessi

A livello di stile, la BMW non verrà rivoluzionata. Le nuove foto spia confermano quanto visto nelle occasioni precedenti, ossia una calandra a doppio rene più larga e fari più sottili rispetto al modello attuale. Il paraurti dovrebbe essere ridisegnato con due elementi trapezoidali integrati nella mascherina e nuove prese d’aria verticali ai lati.

Nel posteriore, le novità dovrebbero limitarsi ad una nuova grafica dei fari, mentre verrà mantenuto il paraurti con finiture cromate ai lati per simulare degli scarichi.

Infine, l’abitacolo potrebbe ricevere un corposo aggiornamento soprattutto a livello tecnologico per ringiovanire la X5 nel confronto delle rivali più recenti.