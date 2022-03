L'ultimo teaser della Toyota GR Corolla non è un classico teaser, ma una sorta di (divertente) corto di 4 minuti dove, con la scusa di un focus group dedicato al lancio della GR86, la versione sportiva della compatta giapponese si fa vedere all'anteriore e al posteriore.

Brevi sguardi che non aggiungono elementi sufficienti a capire quale sarà il suo stile, ma aggiungono un po' di pepe nella lunga campagna di anticipazione del modello, il quarto della famiglia ad alte prestazioni della Casa giapponese. Se siete curiosi di vederla e non avete tempo per guardarvi tutto il video andate al minuto 3:30 per vedere - di sfuggita - l'anteriore della GR Corolla e poi saltata a 3:50 per dare uno sguardo al posteriore.

Punti di vista differenti

Il video, dal titolo "The focus group", mostra un paio di membri del team GR e due dirigenti Toyota alle prese con una serie di clienti messi davanti a differenti proposte per gli spot di lancio della nuova GR86, la coupé sportiva erede della GT86. Se i primi vogliono puntare tutto sulle prestazioni e il cambio manuale, gli altri provano invece a spostare il focus su elementi di minore appeal (per un modello sportivo) come la telecamera posteriore.

Un modo simpatico per mostrare come la GR86 riesca a coniugare sportività e praticità e un'ottima scusa per "buttare nella mischia" quello che sarà il quarto modello (il terzo per il mercato statunitense) della famiglia GR, quella Corolla della quale si parla da ormai un anno senza però aver mai avuto dati ufficiali. Anche se per quanto riguarda motore e trazione sembra proprio che verrà ripreso ogni dettaglio della GR Yaris.

Un "tre" da record

Secondo numerose indiscrezioni infatti la Toyota GR Corolla monterà lo stesso 1.6 3 cilindri turbo della sorella minore, con un "piccolo" upgrade di potenza per portarlo a 272 CV. Cavalleria esagerata per un motore così piccolo, unita al cambio manuale - anche se un automatico 8 rapporti potrebbe essere offerto come optional - e la trazione integrale GR Four. La stessa configurazione è presente nella Yaris GR.