Lamborghini ha rilasciato un nuovo teaser, anche se non è quello che molti si aspettano. Nessun nuovo modello o versione speciale, ma una novità assoluta in campo digitale. Il video dal titolo “Ultimate Is Dropping Soon on Web3” sembra far riferimento ad un possibile nuovo NFT in arrivo su Web3, il cosiddetto “Web 3.0”, una sorta di “crypto-internet” basato sulla tecnologia della blockchain.

Cos’è il Web 3.0

In pratica, se col Web 1.0 abbiamo avuto siti con contenuti fissi non modificabili dagli utenti e col Web 2.0 c’è stata un’invasione di prodotti creati dalle persone (come video e foto sui social network), il Web 3.0 punta a dare agli utenti stessi il controllo di tutta l’infrastruttura digitale.

L’obiettivo è quello di sganciarsi dalle piattaforme centralistiche di multinazionali e aziende e creare uno spazio in rete indipendente e condiviso tra i vari utenti. Una delle materie di scambio di questa rete sarebbero gli NFT, ossia degli oggetti o delle opere d’arte con caratteristiche uniche.

Pronta una “crypto-Aventador”?

La stessa Lamborghini non è nuova al mondo degli NFT. Lo scorso febbraio, la Casa di Sant’Agata ha messo in vendita cinque Non-Fungible Tokens raccogliendo un totale di oltre 500 mila euro durante l’asta online. In quel caso, gli NFT erano rappresentati da cinque piccoli pezzi di fibra di carbonio utilizzati per un esperimento nello spazio da Lamborghini a bordo dell’International Space Station nel 2019.

È possibile, quindi, che il teaser preannunci l’arrivo di un’Aventador in formato NFT sulla scia di quanto fatto anche da diversi altri marchi. Il mondo crypto, infatti, sta attirando sempre di più le Case, con Alfa Romeo che ha lanciato la Tonale accompagnata da un certificato digitale NFT, mentre Acura ha annunciato l’apertura di una concessionaria nel metaverso.