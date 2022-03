Lunghezza: 4.847 mm

Larghezza: 1.979 mm

Altezza: 1.670 mm

Passo: 2.901 mm

Bagagliaio: min 535 litri

Con la Maserati Grecale la Casa del Tridente attacca il cuore del mercato premium, andando a introdurre un SUV elegante e sportivo che sulla carta sfida i modelli medi con Porsche Macan ne mirino, ma a ben guardare si avvicina molto - per dimensioni e prezzi - alla fascia medio-superiore, quella in cui di muovono le best seller Audi Q5, Mercedes GLE, Porsche Cayenne, BMW X5 ecc, rispetto alle quali la sorella maggiore Maserati Levante si posiziona leggermente al di sopra.

La differenza a livello di misure è in effetti tutt'altro che abissale, anche se cambia molto in tema di estetica visto che il nuovo SUV modenese ha un look più atletico capace di farlo sembrare più compatto di quanto non sia davvero, e di piattaforma, che segna il ritorno della valida Giorgio usata per l'acclamato Alfa Romeo Stelvio (e per Giulia).

Maserati Grecale, le dimensioni

La prima sorpresa che Maserati Grecale ci ha riservato svelandosi definitivamente riguarda dunque proprio le sue dimensioni, generose, anzi poco più contenute di quelle di Levante. La lunghezza si aggira sui 4,85 metri: Grecale misura infatti 4.847 mm che diventano 4.859 mm sulla versione Trofeo per via del diverso disegno degli scudi, in ogni caso neanche 15 cm meno di Levante, con un passo (la distanza tra gli assi delle ruote) di 2,9 metri esatti (2.901 mm), quindi appena 10 cm più corto.

Maserati Grecale Modena

Stesso discorso per la larghezza, che va da 1.947 a 1.979 sempre secondo l'allestimento, con differenze dal fratello maggiore ridotte a pochi mm. L'altezza invece si riduce dal metro e 69 di Levante a 1,67 metri (1.670 mm), che scendono di altri 11 mm sulla versione Trofeo per via dell'assetto ribassato.

Maserati Grecale, abitabilità e bagagliaio

Con tanta abbondanza, gli interni della Maserati Grecale si annunciano accoglienti e capienti: la larghezza interna infatti è analoga al modello superiore, con spazio per la testa poco meno generoso. Anche in tema di bagagliaio la differenza è minima, con un distinguo da fare: le versioni meno potenti di Grecale sono ibride e dichiarano 535 litri, mentre il modello Trofeo che non è elettrificato arriva a 570: rispetto a Levante, che arriva a 580, sono tra 10 e 45 litri in meno.

La gamma, a cui abbiamo accennato nei capito li precedenti, include due motorizzazioni benzina-ibride a 4 cilindri e una prestazionale a sola benzina spinta dal possente V6 Nettuno della MC20 in una versione poco meno spinta, da 530 CV invece di 630. Tutte sono automatiche, con cambio ZF a 8 marce, e integrali.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione GT 300 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio automatico Modena 330 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio automatico Trofeo 530 CV Benzina Integrale, cambio automatico

Maserati Grecale, i concorrenti con misure simili

La concorrente designata della Maserati Grecale è la Porsche Macan: i due SUV sono infatti sovrapponibili come prestazioni, mix di sportività ed eleganza e (anche se con qualche differenza) prezzi. Ciò non toglie che ci siano altri SUV nel mirino della Grecale, con misure e listini inferiori, molti dei quali di brand premium e non di lusso, ma che - magari anche solo con una versione - possono essere messi a confronto col SUV del Tridente.