Italia-Germania: la sfida si rinnova a colpi di SUV con la Maserati Grecale da una parte e la Porsche Macan dall’altra. La “giovane” italiana fresca di debutto scende in campo per affrontare la “veterana” tedesca in un confronto molto interessante.

La Grecale può contare su una progettazione più moderna e su tecnologia e motori di ultima generazione, ma sarà abbastanza per mettere in crisi una delle leader nel segmento dei SUV medi sportivi?

Stile simile, formula diversa

Grecale e Macan sono accomunate dal posizionamento all’interno della propria gamma, tanto che le potremmo definire (impropriamente) come le sorelle minori rispettivamente di Levante e Cayenne. Dotate di una linea simile da SUV sportivo con assetto ribassato, a livello di dimensioni sono piuttosto diverse.

La Maserati fa segnare misure maggiori in ogni casella, a partire dalla lunghezza di 4,86 metri (+14 cm sulla Macan) con passo di 2,9 metri (+9 cm). Come riassunto anche dalla nostra tabella, l’italiana è anche più larga e più alta della tedesca.

Ciò si traduce in una maggiore abitabilità di bordo e in uno spazio più elevato per i bagagli. La Grecale mette a disposizione una capacità minima di 535 litri (570 litri la Trofeo V6), mentre la Macan si ferma a 458 litri.

Modello Lunghezza Altezza Larghezza Passo Bagagliaio Maserati Grecale 4,86 m 1,66 m 1,98 m 2,90 m 535 litri/n.d. Porsche Macan 4,72 m 1,62 m 1,93 m 2,81 m 458/1.503 litri

Salotti di lusso

A bordo, entrambi i SUV puntano su spaziosità, comfort ed eleganza nella scelta dei rivestimenti. Sia la Maserati Grecale sia la Macan offrono un buon grado di personalizzazione per costruire su misura colorazioni, tessuti e materiali per sedili e i vari pannelli. Se su questo fronte, la partita è praticamente pari, diverso è il discorso riguardante la tecnologia.

Gli interni della Maserati Grecale sfoggiano una strumentazione digitale con grafica configurabile e di un display accessorio da 8,8" sovrastato dallo schermo centrale dell’infotainment MIA (Maserati Intelligent Assistant) da 12,3”, il più grande mai montato su una vettura del Tridente.

Il SUV medio Porsche ha sempre un display generoso da 10,9”, ma la strumentazione è di stampo classico con tre sezioni circolari, di cui due analogiche. C’è, comunque, chi preferisce una scelta più minimalista per evitare distrazioni durante la guida.

In ogni caso, le opzioni offerte sono molto simili. Oltre a navigazione e funzioni di comfort (come la gestione della climatizzazione di bordo), entrambi i SUV permettono l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto (disponibili come optional a pagamento nella Macan).

Motorizzazioni, Maserati al top con V6 da 530 CV

Passando a ciò che si trova sotto al cofano, anche in questo caso il confronto appare sbilanciato nei confronti dell'italiana. La gamma motori della Maserati Grecale può contare su un 2 litri 4 cilindri mild hybrid con potenze di 300 e 330 CV (450 Nm di coppia per entrambi) e sul top di gamma della Trofeo che monta un 3.0 V6 biturbo da 530 CV e 620 Nm.

La Porsche Macan, invece, parte dal 2.0 4 cilindri da 265 CV e prosegue col 2.9 V6 nelle declinazioni S e GTS da 380 e 441 CV. A differenza della Maserati, che utilizza un cambio automatico a 8 rapporti, la tedesca impiega un automatico PDK a doppia frizione a 7 marce.

Analizzando le versioni più potenti, la Grecale vince la sfida con la rivale grazie ad una velocità massima di 285 km/h (contro 272 km/h) e un’accelerazione 0-100 km/h di 3,8 secondi (contro 4,5 secondi).

Maserati Grecale, i motori

Motore Potenza Coppia 0-100 km/h Velocità massima 2.0 MHEV 300 CV 450 Nm 5,6 secondi 240 km/h 2.0 MHEV 330 CV 450 Nm 5,3 secondi 240 km/h 3.0 V6 biturbo 530 CV 620 Nm 3,8 secondi 285 km/h

Porsche Macan, i motori

Motore Potenza Coppia 0-100 km/h Velocità massima 2.0 turbo 265 CV 400 Nm 6,4 secondi 232 km/h 2.9 V6 S 381 CV 520 Nm 4,8 secondi 259 km/h 2.9 V6 GTS 441 CV 550 Nm 4,5 secondi 272 km/h

Maserati Grecale Trofeo Porsche Macan GTS

In arrivo le elettriche

Il SUV italiano riceverà anche la versione elettrica Folgore con batteria da 105 kWh e 800 Nm di coppia.

La stessa sorte toccherà alla rivale. In vendita dal 2013, ricordiamo che la Porsche attuale è stata rinnovata nel 2021 e nel 2023 è atteso un modello completamente nuovo costruito sulla piattaforma PPE sviluppata insieme ad Audi che porterà alla nascita della prima Macan elettrica.

Maserati Grecale Folgore Porsche Macan EV, i primi prototipi

L’impressione, quindi, è che Porsche adeguerà le prestazioni e la dotazione del suo SUV per renderlo ancora più competitivo nei confronti della Grecale e delle altre rivali sul mercato.

La Maserati Grecale dal vivo