Tanti la amano, altri la sognano, pochi la guidano. È la Porsche 911 GT3, la sportiva più pura del marchio di Stoccarda che in un video esclusivo rivela tutti i suoi segreti. Porsche ha aperto le porte dei suoi impianti per mostrare tutti i passaggi che portano alla creazione di un esemplare speciale in tinta Gold Bronze Metallic.

Tra robot e “acrobazie”

Buona parte della nascita della 911 GT3 è accompagnata da robot e braccia meccaniche che compongono man mano la struttura di base della vettura. I lavoratori in carne ed ossa compaiono solo in una seconda fase, quand’è necessario assemblare con precisione portiere e cofano.

Da una stazione all’altra, la Porsche comincia a prendere forma e uno dei passaggi più spettacolari è “l’acrobazia” con la quale viene applicata la verniciatura. Prima di tutto, l’auto riceve un rivestimento di fosfato, poi viene immersa e fatta ruotare in una vasca contenente una vernice elettroforetica e acqua deionizzata per proteggere la carrozzeria dalla ruggine.

In totale, la tinta è spessa appena 30 micrometri, cioè un terzo di un comune foglio di carta da 100 micrometri. Successivamente, la verniciatura viene fatta asciugare in un “forno” per due ore e mezza a circa 200°C.

Vernice su misura

L’assemblaggio prosegue col montaggio del motore, di tutta la componentistica meccanica e dell’abitacolo. Ed è ragionevole credere che ogni esemplare di 911 GT3 sia davvero unico, visto il lungo catalogo di accessori e personalizzazioni.

A tal proposito, chi desidera una Porsche ancora più esclusiva può richiedere una verniciatura su misura. Proprio come la Gold Bronze Metallic del modello del video, un cliente può inviare alla Casa un campione del colore desiderato. Questo particolare optional costa 10.126 euro e comprende tutti i costi di studio e sviluppo.

Porsche, infatti, può impiegare fino a 11 mesi per effettuare analisi approfondite sul colore e per capire se è davvero utilizzabile su un’auto. Una volta terminato il processo, la tinta viene aggiunta al Porsche Color Database per eventuali futuri utilizzi.