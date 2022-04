Come molte altre Case, anche Volkswagen aggiorna continuamente tariffe e dettagli sulle proprie promozioni di finanziamento: in aprile, la formula Progetto Valore Volkswagen continua su tutta la gamma, come ad esempio la SUV compatta T-Cross, con la consueta sequenza di anticipo, rate e maxi rata finale, variamente configurabile.

Nell’esempio ufficiale, la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV in allestimento Style BlueMotion Technologies riduce il suo listino di 2.184 euro, passando da 23.150 a 20.966 euro.

Con un anticipo di 4.000 euro, le rate mensili sono 35 da 209 euro (TAN 5,39%, TAEG 6,64%), mentre la rata finale ammonta a 11.999,10 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Al termine, si può decidere di sostituire, restituire o riscattare la vettura, anche ratealmente. L’offerta comprende anche l’estensione di garanzia Extra Time per 2 anni oppure 80.000 km.

Vantaggi

Anche in aprile, il Progetto Valore Volkswagen consente di pagare con anticipo, mini rate e maxi rata finale dilazionando bene le spese nel tempo, e on una garanzia che supera i tre anni di rate.

Per una T-Cross si può accedere così a uno sconto vicino ai 2.200 euro, e soprattutto si possono pagare rate di 209 euro al mese, senza necessità di permuta o rottamazione.

Svantaggi

L’anticipo di 4.000 euro è abbastanza sostenuto, ma si può coprire con una permuta; invece la rata finale di circa 12.000 euro è più del doppio del listino non scontato: più facile pensare alla sostituzione o alla restituzione finale.

In sintesi