Jeep rivoluziona la propria gamma in Francia. A partire dal 1° giugno 2022 verranno ritirate dal listino tutte le motorizzazioni a benzina e diesel non elettrificate dei vari modelli della gamma. Il marchio americano venderà solo auto con propulsori mild hybrid e ibridi plug-in ed è il primo brand di Stellantis ad agire in questo senso sul mercato francese.

La decisione rispetta la roadmap tracciata da Jeep che vedrà il costruttore proporre in Europa esclusivamente modelli elettrificati entro il 2025.

Solo e-Hybrid e 4xe

La scelta di Jeep riguarda praticamente solo Renegade e Compass, gli unici modelli della gamma ad essere ancora equipaggiati con motori non elettrificati. I clienti francesi, comunque, potranno ordinare il proprio esemplare a benzina o diesel fino al 30 maggio, dopodiché rimarranno a listino solo le e-Hybrid (con funzionamento mild hybrid) e le 4xe (ibride plug-in).

Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition

Wrangler e la nuova Grand Cherokee sono già disponibili esclusivamente come ibride “ricaricabili”, mentre il pick-up Gladiator continuerà a essere offerto con motore diesel in quanto immatricolabile come autocarro e veicolo commerciale.

E in Italia? In occasione della presentazione della nuova Grand Cherokee, Jeep ha già precisato che il mercato italiano rappresenterà un’eccezione in Europa. I motori benzina e diesel di Renegade e Compass sono tuttora molto richiesti e rimarranno in listino almeno fino al 2023.

Le elettriche in arrivo

Naturalmente, nel futuro di Jeep e di Stellantis non mancheranno i modelli 100% elettrici. Entro il 2023 vedremo la prima Jeep ad emissioni zero, la quale è stata anticipata da un primo teaser ufficiale. In generale, il gruppo guidato dal ceo Carlos Tavares programma di lanciare 85 nuovi modelli a batteria entro il 2030 seguendo il piano “Dare Forward 2030”.

Nello specifico, già entro il 2024 sono previsti 45 nuove auto elettriche, mentre le altre verranno presentate negli anni successivi. E a proposito di Jeep a batteria: vedremo mai una Wrangler elettrica?

Un assaggio lo abbiamo già avuto nel 2021 con la concept Magneto mostrata all’Easter Jeep Safari. Chissà se nei prossimi anni si farà davvero.