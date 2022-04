Dal 15 aprile si potrà procedere alla sostituzione delle gomme invernali con quelle estive, senza il rischio di incappare in sanzioni. Una data importante che rappresenta però solo un'anticipazione della scadenza vera e propria, fissata per il 15 maggio.

Se infatti da domani scatta la possibilità di spostarsi con coperture estive al posto delle termiche, tra un mese ci sarà l'obbligo. Ma non per tutti: dipende infatti dal codice velocità indicato sulla spalla degli pneumatici.

Perché cambiare le gomme

Se infatti lo scorso anno avete optato per montare delle gomme invernali con il codice di velocità di una lettera inferiore alla misura sul libretto, oppure avete scelto di montare la misura di pneumatici esplicitamente concessa solo per gomme M+S dal costruttore della vostra auto, il rischio è di:

prendere una multa con importo variabile tra 422 a 1.695 euro

a immediato ritiro del libretto di circolazione

successivo obbligo di revisione straordinaria

C'è poi un altro fattore, le gomme invernali sono per loro natura progettate per lavorare a temperature piuttosto basse. Se usate con le temperature primaverili o estive vengono sottoposte a un forte stress con conseguente deterioramento anticipato. In poche parole rischiate di doverle sostituire proprio nel momento dell'arrivo del prossimo inverno, con conseguente ulteriore esborso di denaro.

Gomme estive

Il consiglio quindi è sempre quello di effettuare il cambio gomme 2022 quanto prima a partire dal 15 aprile e prima del termine ultimo del 15 maggio, per poterle trovare in ottime condizioni per la prossima stagione invernale.

Inoltre, una buona gomma estiva ha di solito un indice di consumo carburante inferiore a una corrispettiva gomma invernale, questo significa che con il passaggio alla gomma per la stagione calda potrete sostanzialmente risparmiare soldi e emissioni di CO2, a tutto vantaggio del vostro portafogli e dell'ambiente.