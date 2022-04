L’attesa per gli incentivi statali, diversi rispetto a quelli precedenti, non impedisce alle Case di proporre sconti e offerte sul nuovo: ne è un esempio Nissan, che in aprile offre promozioni su tutta la gamma, e che riduce il listino fino a 4.200 euro su una Qashqai mild hybrid, in caso di permuta o rottamazione e di adesione al finanziamento IntelligentBuy Plus.

Per una Nissan Qashqai mild hybrid 140 CV in allestimento N-Style, il prezzo di partenza di 33.000 euro può ridursi a 30.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un’auto usata di proprietà da almeno sei mesi.

Con l’adesione al finanziamento, si parte invece da 28.800 euro, con un anticipo di 6.472 euro e 36 rate mensili da 269 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,06%). La rata finale ammonta a 18.150 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nel finanziamento sono compresi alcuni servizi, come l’assicurazione sul finanziamento protetto e il pack service per tre anni, con assicurazione furto e incendio e manutenzione Experta.

Vantaggi

Lo sconto della Casa e delle Concessionarie Nissan consente di ottenere una riduzione di prezzo consistente anche senza incentivi, e con possibilità di permuta. Per la Qashqai mild hybrid, si ottiene così una rateazione di circa 270 euro al mese, comprendente tre anni di assicurazioni e manutenzione.

Svantaggi

E’ necessaria una vettura usata, posseduta da almeno sei mesi, e in caso di rottamazione va versato l’anticipo di 6.472 euro. Per i costi effettivi occorre conteggiare gli oneri finanziari e quelli di eventuali accessori sulle vetture disponibili.

In sintesi