Un modello di recente presentazione come la Citroen C5 X è disponibile in offerta nel mese di aprile: senza obbligo di rottamazione, c’è uno sconto iniziale di circa 6.400 euro, e le rate mensili comprendono persino la stazione di ricarica, per la versione ibrida plug-in. Vediamo i dettagli.

La Citroen C5 X Hybrid Plug-In 225 CV con cambio automatico EAT8 e in allestimento Feel Pack costa 45.250 euro; l’importo scende a 40.849 euro senza finanziamento, oppure 38.849 euro con il pagamento rateale.

Dopo un anticipo di 6.599 euro e gli oneri finanziari, le rate mensili sono 35 da 400,57 euro (TAN 4,75%, TAEG 5,59%); al termine, l’ultima rata ammonta a 23.806,40 euro, per un massimo di 30.000 km in caso di restituzione.

Come di consueto, vengono aggiunti all’importo alcuni servizi, come i tre anni di garanzia e manutenzione ordinaria programmata IdealDrive; questi servizi sono facoltativi, ma compresi nelle rate di esempio.

Nell’importo è compresa in più la stazione di ricarica WallBox da 2,3 kW, con l’esclusione di alcuni costi, ma con garanzia e assistenza clienti da parte del fornitore.

Vantaggi

Lo sconto iniziale che Citroen propone per la sua nuova C5 X, modello nella zona alta della gamma, è piuttosto importante, avvicinandosi ai 6.500 euro. Le rate di 400 euro, certamente, sono importanti, ma adeguate alla categoria della vettura, e con servizi inclusi: tre anni di garanzia e manutenzione, e una WallBox per la ricarica da 2,3 kW.

Svantaggi

Per la Wallbox, attenzione ai costi aggiuntivi, come ad esempio sopralluogo e installazione. Nel calcolo dei costi totali occorre aggiungere oneri finanziari ed eventuali accessori sulle vetture disponibili; l’offerta non è cumulabile con altre in corso.

In sintesi