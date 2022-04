Tante sono le offerte di aprile per Audi: l’offerta Audi Value è variamente configurabile per importi e chilometraggi massimi, ma ci sono alcune proposte di esempio, come per la Q2 con motorizzazione diesel.

Nel dettaglio, una Audi Q2 con motore 2.0 TDI 30 e cambio S tronic, in allestimento Admired Advanced, viene a costare 36.180 euro. Con il finanziamento, il listino iniziale scende fino a 35.570 euro, e con un anticipo di 12.107,88 euro le rate mensili sono 35 da 299 euro (TAN 4,49%, TAEG 5,41%).

La rata finale ammonta quindi a 16.022,16 euro, con il limite di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più. Nella rata sono compresi il servizio di manutenzione Audi Premium Care per due anni e la garanzia estesa fino a tre anni.

Vantaggi

Senza obblighi di permuta o rottamazione, Audi consente di ottenere una rateazione non troppo alta, intorno a 300 euro al mese e con 2,25 euro di spesa, per una Q2 dall’economico motore turbo diesel. La rata comprende anche due anni di manutenzione in omaggio, e la garanzia estesa fino a tre anni o 60.000 km.

Svantaggi

L’acquisto di una vettura diesel in questo periodo potrebbe essere una scommessa, in qualche modo mitigata dalla formula di restituzione. I costi aumentano molto facilmente con l’aggiunta di optional sulle vetture disponibili.

In sintesi