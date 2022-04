Michael Leiters è il nuovo amministratore delegato di McLaren. La nomina è stata anticipata da diversi media inglesi nelle scorse settimane, ma solo ora la Casa di Woking ha ufficializzato l’accordo con l’ex Chief Technology Officer di Ferrari.

L’ingegnere tedesco 50enne è stato tra le figure chiave nella progettazione di modelli sportivi dell’ultimo decennio e si prepara a portare il suo know-how nel marchio inglese.

Il passato tra Porsche e Ferrari

Nella sua esperienza in Ferrari, Leiters ha supervisionato lo sviluppo delle supercar ibride più recenti come le plug-in SF90 Stradale e la 296 GTB, lanciate rispettivamente nel 2019 e nel 2021. In precedenza, il neo ceo di McLaren ha lavorato per Porsche per 13 anni, durante i quali è stato project manager della Cayenne.

Ferrari SF90 Spider

Leiters ha lasciato Ferrari lo scorso dicembre a seguito di una riorganizzazione interna del brand che ha portato alla nomina di Benedetto Vigna come nuovo amministratore delegato. Il manager raccoglierà l’eredità di Mike Flewitt che si è dimesso da ceo di McLaren lo scorso ottobre.

Presente e futuro di McLaren

L’ex dirigente Ferrari arriva in un momento delicato nella vita della Casa inglese. McLaren sta cercando di uscire dalla difficoltà economica causata dalla pandemia e l’anno scorso Mumtalakat (il fondo del Bahrain azionista di maggioranza) ha venduto una parte delle sue quote della divisione di Formula 1 proprio per cominciare ad aggiustare i conti.

McLaren Artura

Negli ultimi mesi, il brand di Woking è stato al centro di alcuni rumors riguardo ad una possibile trattativa con Audi. L’interesse della Casa tedesca sarebbe relativo anche ad un eventuale ingresso in Formula 1 nei prossimi anni. Intanto, McLaren punta anche sull’Artura, la prima supercar ibrida plug-in, con le prime consegne che inizieranno a breve dopo il rinvio causato dalla crisi dei chip.