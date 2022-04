Lo storico preparatore del Gruppo Volkswagen ABT ha messo mano di nuovo all'Audi RS Q8 per creare una nuova versione super esclusiva in tiratura limitata. Si chiama Signature Edition e con 96 esemplari si presenta come la Q8 più unica di sempre. 1.000 Nm per 315 km/h di velocità massima sono solo alcuni dei suoi numeri. Ecco tutti i dettagli.

Più potente ma non solo

Per l'occasione il V8 biturbo da 4,0 litri di serie è stato pompato dal preparatore per ottenere 790 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia. Numeri grazie ai quali il super SUV tedesco è ora in grado di raggiungere i 100 km/h da fermo in appena 3,2 secondi, 0,6 secondi in meno della versione originale.

Per raggiungere questi numeri, i tecnici ABT hanno dovuto sostituire l'intero intercooler e i due turbo, rimappando la centralina del motore. Ulteriori modifiche sono poi state apportate anche al sistema di scarico, ora in acciaio inossidabile leggero con quattro enormi terminali da 105 mm e alla carrozzeria esterna, dotata di un bodykit non eccessivo in fibra di carbonio.

Fuori e dentro

Parlando proprio di estetica, il profilo laterale rivela gomme da 295/35 più grandi delle originali, montate su cerchi in lega da ben 23 pollici e un assetto specifico ancor più ribassato dell'originale, ottenuto probabilmente con una diversa centralina delle sospensioni pneumatiche. All'interno, la fibra di carbonio è ancora una volta la protagonista, con inserti in materiale composito abbinati a sedili in pelle vera con ricamato il logo del tuner.

Il prezzo per il pacchetto Signature Edition è di 129.900 euro, auto esclusa, per soli 96 esemplari, un numero ben preciso in omaggio all'anno di fondazione dell'azienda il 1896.