L'Audi RS 6 Avant ABT è una delle station wagon più estreme del mercato. Forte di 700 CV e 880 Nm di coppia, scaricati a terra dalla trazione integrale Quattro, permette prestazioni molto vicine a quelle di alcune tra le più famose supercar, a fronte di uno spazio interno confortevole anche per cinque persone.

Recentemente il preparatore tedesco si è occupato della realizzazione di un esemplare con una colorazione unica, esplicitamente richiesta dal cliente. Si tratta di un verde militare tendente al marrone che rende davvero cattiva la wagon di Ingolstadt. Vediamola nel dettaglio.

Unica e veloce

Per una volta questa RS 6 non stupisce per il sound generato dal possente 4.0 V8, ma per il suo aspetto estetico del tutto unico. La tinta è stata realizzata sotto campionamento di un colore portato dal cliente, seguendo il programma ufficiale Individual di Audi.

Il colore su misura è stato replicato campionando l'oggetto desiderato. Il pigmento che ne è uscito ha rispecchiato in maniera molto fedele il colore originale per un costo complessivo di circa 5.000 euro.

Questa specialissima Audi RS 6 è caratterizzata da quattro terminali di scarico tondi, in luogo dei due ovali di serie sulle auto non elaborate da ABT. Per i cerchi in lega il cliente ha scelto di mantenere il classico design e il classico colore nero di tutte le auto realizzate dal preparatore tedesco.

Per quanto riguarda l'assetto invece, questa Avant è stata ribassata di 25 mm all'anteriore e di 30 mm al posteriore grazie a un nuovo software per la gestione delle sospensioni pneumatiche.

Il modello in foto è equipaggiato infine con la rimappatura della centralina a 700 CV. Qualora però non fossero ancora sufficienti, ABT propone un secondo pacchetto di aggiornamenti al motore, per portare la potenza fino a 760 CV e 920 Nm di coppia.

Infine per questo specifico esemplare in verde militare, è stato scelto di mantenere il limitatore di velocità e il filtro antiparticolato OPF per rimanere legale alla circolazione su strada pubblica.