Continental presenta un innovativo schermo per gli infotainment delle auto. Si chiama Switchable Privacy Display e permette di vedere contemporaneamente due informazioni diverse nello stesso momento, a seconda dell'angolazione da cui lo si guarda.

Si tratta di una tecnologia innovativa certamente, che potrebbe cambiare i lunghi viaggi di tante persone, ma non rivoluzionaria in quanto già in uso da alcuni anni su auto premium, come Mercedes o Land Rover.

Come funziona

Proprio come quelle famose tessere giocattolo di alcuni anni fa, che orientandole cambiavano la rappresentazione al loro interno, lo schermo brevettato da Continental funziona seguendo la stessa idea.

Utilizzando l'ormai collaudata tecnologia di privacy dei display dei PC, il Brand tedesco ha realizzato un pannello in grado di oscurarsi verso una sola direzione, con l'obiettivo di garantire sicurezza a chi guida ma anche intrattenimento per il passeggero.

Già altre Case auto in passato avevano presentato tecnologie simili, come Mercedes-Benz nel 2010 sul restyling della Classe S W221, oppure Land Rover nel 2013 sulla nuova e ancora attuale Range Rover Sport.

Una tecnologia che, al contrario dei display già presenti sugli schienali dei sedili posteriori, potrebbe permettere in futuro di cambiare totalmente l'esperienza di utilizzo dei sistemi di bordo durante i lunghi viaggi. Nel caso infatti di trasferte notturne, la parte orientata verso il conducente potrebbe essere spenta per non recare disturbo, mantenendo accesa solo quella orientata verso il passeggero. Un vantaggio sia per la sicurezza stradale sia per gli occhi di chi guida, che a lungo andare con luce rivolta contro potrebbero affaticarsi.

Philipp von Hirschheydt, capo della User Experience Business Area di Continental ha commentato così la presentazione: