Se non avete mai sentito parlare di BS Teile Center, si tratta di un negozio tedesco specializzato nella vendita di componenti Mercedes-AMG usate recuperate da auto dismesse. L'ultimo progetto dell'azienda ha visto come protagonista una Mercedes-AMG GT R, modificata con parti del modello Pro esteticamente e meccanicamente.

Non più di serie

Partendo dalla meccanica, il tuning attuato da BS Teile Center ha visto apportare diverse modifiche all'M178 a carter secco di serie, in particolare la sostituzione completa dei due compressori originali, con dei nuovi e più grandi Weistec Engineering W.4, con alloggiamenti estetici rossi, che hanno aggiunto anche un tocco di colore al vano motore.

Insieme alle "chiocciole" è stata modificata anche l'aspirazione. In luogo dell'originale il preparatore ha montato un'ARMA in vera fibra di carbonio, abbinata a una coppia di catalizzatori a 200 celle. La potenza complessiva è così salita a quota 891 CV, addirittura maggiore di quella della versione Black Series. Il cambio automatico a sette marce originale dell'AMG GT R è stato mantenuto, aggiungendo però un pacco frizioni rinforzato, per gestire al meglio le partenze da fermo dei quasi 900 CV.

Estetica diversa

A livello estetico, molte delle modifiche hanno visto l'aggiunta di numerosi componenti AMG originali usati. Il paraurti anteriore per esempio è stato sostituito con quello originale della versione Pro, così come anche le minigonne laterali, l'alettone posteriore, il paraurti posteriore e il diffusore di scarico.

Allo stesso modo, anche i cerchi da 20 pollici forgiati con finitura opaca grigio titanio sono stati prelevati da una GT R Pro e dotati di gomme Michelin Pilot Sport Cup 2. Il risultato ottenuto da BS Teile Center è un "Frankenstein" impressionante a livello di potenza e prestazioni, anche rispetto alla GT Black Series originale di Mercedes-AMG.