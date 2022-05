C'erano più di 120 ospiti all'inaugurazione dello showroom Lamborghini a Monaco. La nuova sede della concessionaria si trova nel cuore del Principato, al numero 24 di Avenue de Fontvieille, e nei sui 218 metri quadrati sono esposte le più belle supercar di Sant'Agata Bolognese.

Per l'apertura sono state esposte le Lamborghini più esclusive e in edizione limitata: dalla Reventón Roadster (prodotta in soli 20 esemplari) all'iconica Countach LPI 800-4, passando per la prima supersportiva ibrida Lamborghini, la Sián FKP 37. Presenti anche l'ultima V12 con motore ad aspirazione naturale prodotta a Sant'Agata Bolognese, l'Aventador LP 780-4 Ultimae, e l'ultima V10 recentemente svelata, la Huracán Tecnica.

Un doppio showroom

Lo showroom di Monaco si divide in due: un'area dove i clienti scoprono la gamma di prodotti e un'area riservata al programma Ad Personam, il programma di personalizzazioni che permette di rendere ancora più esclusiva ogni supercar.

Lamborghini Monaco si avvale delle ultime tecnologie che permettono di creare un'esperienza a 360 gradi per scegliere l'auto e la clientela è ovviamente seguita passo passo dal personale. "Un luogo così importante per il mondo automotive come Monaco merita il meglio in termini di design e customer experience, ed essere finalmente collocati in una posizione centrale all’interno del Principato è una dimostrazione di quanto la relazione con i nostri clienti sia importante", ha detto Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini.

Perché il Principato è così importante

Ad oggi Automobili Lamborghini è presente nelle principali aree strategiche della Francia: a Bordeaux, Cannes, Lyon, Mulhouse e Parigi (le concessionarie Lamborghini della regione EMEA sono in tutto 74 e quelle di tutto il mondo 179). L'apertura a Monaco "rappresenta perfettamente il momento speciale che sta vivendo il Groupe Segond", ha detto Stéphane Colmart, COO della divisione automotive.

"L'inizio della collaborazione tra Lamborghini e il gruppo Segond Automobiles risale al 2015, con l'inaugurazione del primo salone a Cap-d'Ail. Oggi stiamo scrivendo un nuovo capitolo di questa storia a pochi chilometri di distanza, nell'incredibile location di Monaco, pensata appositamente per ospitare capolavori dell’automotive, offrendo al contempo i migliori servizi possibili alla nostra esigente clientela".