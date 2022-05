Uno dei modi più attuali per guidare un’auto è non puntare al possesso, ma al noleggio: con una rata, si pagano anche i principali costi di gestione. Nel mese di maggio, Peugeot propone le offerte Free2Move Lease di noleggio a lungo termine su gran parte della propria gamma, con un canone iniziale -che può anche mancare- e rate mensili: vediamo un esempio sulla recentissima Peugeot 308 SW.

La Casa francese propone rate piuttosto contenute nell'esempio della Peugeot 308 SW con il motore diesel BlueHdi 130 CV, in allestimento Allure Pack e cambio automatico EAT8, percorrendo un totale annuo massimo di 10.000 km.

Il primo canone, espresso nell’esempio con IVA, ammonta a 3.100 euro, mentre i 37 canoni successivi sono di 399,17 euro, calcolando l’importo sulla provincia di Milano. Nella rata c’è un po’ di tutto: bollo, assicurazioni RCA e incendio e furto, con gestione sinistri, e poi manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza stradale e vettura sostitutiva.

Se poi si acquista online mediante la piattaforma Click & Drive, specifica per il noleggio, il primo canone è alla consegna e si può configurare diversamente la rata, ad esempio distribuendo l’anticipo nei canoni mensili.

Vantaggi

Peugeot crede molto nella formula del noleggio a lungo termine, attraverso la divisione Free2Move: i servizi inclusi sono davvero tanti, e la rata può essere configurata in modo variabile. Con Click & Drive l’acquisto della vettura avviene a casa, senza limiti di orario: una procedura che aumenta la modernità della formula. Per questa 308 SW c'è anche la possibilità dell'anticipo zero, aumentando la rata mensile a 466,68 euro.

Svantaggi

L’esempio non indica il valore di riscatto finale: come per un’azienda, si immagina che l’auto venga sempre sostituita con una nuova. Gli importi sono soggetti a qualche limitazione territoriale, e il valore di chilometraggio è di 10.000 km l’anno, che potrebbero essere pochi per un diesel.

In sintesi