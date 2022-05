Oggi, venerdì 20 maggio, vanno in scena all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola gli AMG Performance Day 2022, evento riservato ai clienti AMG che hanno la possibilità di girare con la propria auto sullo storico circuito.

Durante la giornata possono inoltre provare in pista le ultime novità AMG ibride ed elettriche (EQE e EQS) affiancati dai piloti della AMG Driving Academy e ammirare in anteprima la nuovissima SL.

Un 2021 da record: le AMG più vendute in Italia

Mercedes-AMG celebra per l'occasione un importante traguardo: il 2021 è stato un anno da record, che ha visto crescere le vendite di un corposo +29% rispetto all'anno precedente con ben 1.908 nuove immatricolazioni solo in Italia. Ma quali sono stati i modelli più venduti?

La medaglia d'oro spetta di diritto alla Classe A con il 35% delle vendite generali, seguita a ruota dalla GLE (disponibile anche in versione Coupé) con il 20%. La motorizzazione preferita è stata la 35 AMG, la quattro cilindri da 306 CV di potenza disponibile su Classe A, CLA, GLA e GLB. Al secondo posto troviamo le versioni ibride 53 AMG presenti nei segmenti medi e superiori, seguite dai quattro cilindri ad alte prestazioni delle 45 AMG e dalle potenti V8 identificate dalla sigla 63 AMG.

Dai corsi di guida alle AMG usate certificate

Ad alimentare la passione per il Marchio hanno contribuito anche le numerose attività sul territorio organizzate da Mercedes-AMG, a partire dai corsi in pista dell'AMG Driving Academy (cliccate sul link per saperne di più sui prezzi e sul programma) che, solo nel 2021, ha coinvolto ben 250 partecipanti. Chi poi volesse muovere i primi passi in questo mondo cominciando da una AMG usata, Mercedes ha avviato il programma AMG Certified dedicato esclusivamente alla gamma ad alte prestazioni della Stella, con auto dal chilometraggio e dalla storia certificati.