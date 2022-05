Si allarga la gamma di allestimenti di BMW Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé. Le due compatte bavarese ricevono l’Edition ColorVision, una speciale versione che si distingue per una serie di dettagli unici sulla carrozzeria e negli interni.

Disponibile a partire da luglio, l’allestimento si può abbinare a tutte le motorizzazioni (comprese le M135i xDrive M235i xDrive da 306 CV) ad esclusione della 128ti.

Cerchi in lega unici e ampia scelta di tinte

L’Edition ColorVision si basa sull’allestimento M Sport che già di per sé conferisce un’estetica più cattiva ai due modelli con una serie di dettagli metallizzati, un kit aerodinamico specifico e un’altezza da terra ridotta di 10 mm.

Insieme a questi elementi, troviamo il diffusore in nero lucido, le feritoie integrate nel paraurti posteriore e le finiture nere sui profili dei finestrini e sulla calandra a doppio rene. Inoltre, le ColorVision possono contare su cerchi in lega da 18” con disegno a Y nell’esclusiva tinta nera e argento.

Rimanendo in tema di colori, le ColorVision possono essere ordinate in 8 verniciature differenti. Il catalogo, però, si amplia se si prendono in considerazione le tinte BMW Individual (tra cui l’opaca Frozen Pure Grey) e le 50 colorazioni BMW M, tra cui le Dakar Yellow, Daytona Violet e Macao Blue.

Infine, senza costi aggiuntivi si possono richiedere gli stemmi BMW M 50 Jahre per cofano, portellone e coprimozzi.

Interni esclusivi per tutta la gamma

Passando all’abitacolo delle Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé, i sedili M Sport in pelle Dakota con poggiatesta integrato si possono ordinare nelle combinazioni nera con inserti rossi e nera con inserti bianchi. A prescindere dall’abbinamento, i sedili mostrano il badge “Edition”, il quale è presente anche sui battitacco.

Nella dotazione delle BMW sono compresi anche il volante multifunzione in pelle, il padiglione antracite, la pedaliera in alluminio e uno speciale pacchetto che comprende luci d’ambiente e tappetini con finiture personalizzate.

Nelle prossime settimane saranno definiti i prezzi per il mercato italiano.