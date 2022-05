Una valanga di aggiornamenti e novità per alcuni dei modelli più recenti di BMW. Nel corso dell’estate, i listini della Casa tedesca riceveranno nuove motorizzazioni, equipaggiamenti e optional per arricchire ulteriormente l’offerta di vetture come la Serie 2 Active Tourer e la Serie 4 Gran Coupé. Ecco tutte le novità nel dettaglio.

Una Serie 2 Active Tourer sempre più ibrida

La gamma della rinnovata BMW Serie 2 Active Tourer viene ampliata con l’introduzione di due motorizzazioni ibride plug-in a benzina e di una mild hybrid diesel. Ora la monovolume tedesca è disponibile nelle varianti 225e e 230e, entrambe abbinate alla trazione integrale xDrive.

Nel primo caso, la potenza complessiva di 245 CV è ottenuta grazie all’azione combinata di un motore TwinPower Turbo a 3 cilindri da 136 CV e di un’unità elettrica da 109 CV alimentata da una batteria da 7,4 kWh. Oltre ai circa 20 CV in più rispetto alla generazione precedente, la 225e può contare su un’autonomia elettrica tra gli 83 e i 92 km nel ciclo WLTP e su un’accelerazione 0-100 km/h di 6,7 secondi.

BMW Serie 2 Active Tourer Plug-in-Hybrid (2022)

La novità assoluta è la 230e che eroga 326 CV (150 CV forniti dal propulsore termico e 177 CV dall’elettrico) per uno scatto 0-100 km/h di 5,5 secondi e un’autonomia tra gli 82 e i 93 km.

Infine, c’è la 223d xDrive con motore 2 litri 4 cilindri diesel unito ad un sistema ibrido leggero a 48 Volt che tocca i 211 CV e 400 Nm erogati attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. In questa versione, l’accelerazione stimata è di 7,3 secondi.

Aggiornamenti per Serie 2 Coupé e Serie 4 Gran Coupé

Passando alla Serie 2 Coupé, insieme alla M240i da 374 CV, nel corso dell’estate verrà lanciata la 218 con motore a benzina 2 litri da 156 CV e 250 Nm con cambio automatico a 8 rapporti e scatto 0-100 km/h di 8,7 secondi.

Sempre a partire dall’estate, su tutti i modelli 4 cilindri viene offerta di serie la trasmissione automatica a 8 marce con paddle al volante, mentre a bordo troveremo di serie il BMW Curved Display con doppio display da 12,3” e 14,9”.

BMW M240i BMW M440i Gran Coupé

Rimanendo in tema di sportive, la gamma della BMW Serie 4 Gran Coupé si allarga con la M440i mild hybrid a benzina da 374 CV, cambio automatico a 8 rapporti Steptronic Sport, trazione posteriore e differenziale M Sport per un’accelerazione 0-100 km/h di 5 secondi. Nella versione a quattro porte c’è spazio anche per la 430d xDrive con un 3 litri 6 cilindri mild hybrid da 286 CV e 650 Nm.

Infine, per tutti i modelli M della Serie 4 (inclusa anche l’elettrica i4 M50), per Serie 5 e Serie 6 Gran Turismo sarà disponibile il pacchetto opzionale M Sport Pro che comprende aggiunte estetica e impianto frenante M Sport con pinze rosse.

Pacchetti e infotainment iDrive 8

Nuovi pacchetti optional saranno offerti anche per BMW Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé, tra cui il Premium Package, il Travel Package, l’Innovation Package, il Comfort Package, il Comfort Package Professional e l’M Sport Pro. Nella Serie 5 (anche Touring) verrà aggiornato il catalogo delle tinte con l’aggiunta delle colorazioni Skyscraper Grey Metallic e Arctic Race Blue Metallic.

I nuovi interni di BMW M3 e M4

Per BMW X5 e X6 saranno offerti di serie i nuovi interni Sensafin in cinque varianti differenti, mentre la Z4 riceverà il Live Cockpit Professional con schermo da 10,25” di serie.

Novità in vista anche per M3 e M4. Le prime riceveranno il sistema operativo iDrive 8 con display curvo e la nuova tinta Frozen Pure Grey Metallic. Le seconde, invece, avranno nuove grafiche all’interno del vano motore.

Infine, sono previsti corposi aggiornamenti al sistema d’infotainment. La navigazione BMW Maps e l’Intelligent Personal Assistant saranno arricchiti con nuove funzionalità, con l’assistente virtuale che fornirà nuovi consigli e informazioni sulle impostazioni meno utilizzate per facilitarne l’utilizzo. Per i modelli M, invece, è in arrivo un’interfaccia dedicata.